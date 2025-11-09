Bóng đá trong nước

Đội Hải Phòng đẩy Đà Nẵng xuống cuối bảng V-League

SGGPO

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tìm lại cảm hứng chiến thắng khi vượt qua đội khách Đà Nẵng với tỷ số 3-1 tại vòng 11 V-League 2025-2026.

Niềm vui của các cầu thủ Hải Phòng. ẢNH: ANH TRẦN
Niềm vui của các cầu thủ Hải Phòng. ẢNH: ANH TRẦN

Chiến thắng mà Hải Phòng giành được trước Đà Nẵng đầy thuyết phục khi dẫn trước 3-0 sau 70 phút bóng lăn. Trung vệ Bùi Tiến Dụng ghi bàn mở tỷ số ở phút 17, nhờ tận dụng sai lầm của hệ thống phòng ngự bên phía đội khách.

Bốn phút sau, ngoại binh Joel Tagueu tiếp đà hưng phấn khi lập công nâng tỷ số lên 2-0. Ngoài đường biên, HLV Lê Đức Tuấn cùng ban huấn luyện Đà Nẵng ngỡ ngàng với liên tiếp 2 bàn thua chóng vánh. Sau đó, ông Tuấn đưa ra những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật.

Tuy nhiên, việc bị dẫn 2 bàn ngay trên sân khách khiến Đà Nẵng càng thêm lúng túng trong khâu triển khai bóng. Đến phút 70, đại diện đến từ sông Hàn đón nhận bàn thua thứ 3. Hải Phòng tổ chức phản công bên cánh phải, Nguyễn Hữu Nam tạt bóng sang trái cho Friday, sau đó ngoại binh này xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm chéo góc làm tung lưới đội khách.

IMG_8130.JPG
Thủ môn Phan Văn Biểu vào lưới nhặt bóng 3 lần. ẢNH: ANH TRẦN

Dẫn trước 3 bàn, HLV Chu Đình Nghiêm cho các học trò giảm nhịp độ trận đấu, qua đó mở ra thêm cơ hội cho Đà Nẵng tổ chức tấn công. Nỗ lực của đội khách mãi đến phút 89 mới được đền đáp khi Makaric đánh đầu chéo góc, khiến thủ môn Nguyễn Đình Triệu phải vào lưới nhặt bóng.

Dẫu vậy, đó cũng chỉ là bàn thắng danh dự, khép lại thất bại 1-3 của Đà Nẵng trên sân Lạch Tray. Đồng thời, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tụt xuống vị trí cuối bảng với 7 điểm, kém 1 điểm so với nhóm đội xếp trên.

Ngược lại, Hải Phòng tiếp tục bay cao cùng HLV Chu Đình Nghiêm khi đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 20 điểm. Đội bóng đất Cảng có quyền nghĩ đến việc cạnh tranh một vị trí trong tốp 3 nếu duy trì được phong độ ấn tượng như thời gian vừa qua.

Tin liên quan
HỮU THÀNH

Từ khóa

HLV Chu Đình Nghiêm Đà Nẵng Hải Phòng V-League HLV Lê Đức Tuấn

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn