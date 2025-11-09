Becamex TPHCM thua trận đầu tiên trên sân khách

Chuỗi thành tích bất bại trên sân khách của Becamex TPHCM bị chặn đứng khi thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đón nhận thất bại 1-2 trước đội chủ nhà SLNA tại vòng 11 V-League 2025-2026.

Becamex TPHCM đón nhận thất bại đáng tiếc trước đội chủ nhà SLNA. ẢNH: TÂM HÀ

Bốn chuyến làm khách gần nhất trên sân Vinh, Becamex TPHCM đều đón nhận thất bại. Tuy nhiên, Ngô Tùng Quốc cùng đồng đội vẫn tràn đầy tự tin khi đang trải qua chuỗi bất bại trên sân khách từ đầu V-League 2025-2026.

Đội bóng đất Thủ tạo ra thế trận giằng co với SLNA trong hiệp 1. Chỉ tiếc, ở phút 31, một thoáng hớ hênh của hàng thủ khiến Becamex TPHCM phải thủng lưới. Hồ Văn Cường thoát xuống rồi chuyền ngang đưa Reon Moore vào thế trống trải, ngoại binh của SLNA dứt điểm gọn gàng để khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Đến cuối hiệp 1, thủ môn Trần Minh Toàn của Becamex TPHCM dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Văn Công. Trong thế thiếu hụt về nhân sự, đội khách vẫn tìm được bàn gỡ hòa. Đội trưởng Tùng Quốc “xâu kim” một cầu thủ SLNA trong vòng cấm, rồi đánh bại thủ môn Cao Văn Bình trong thế đối mặt.

Thủ môn Trần Minh Toàn của Becamex TPHCM dính chấn thương nặng. ẢNH: TÂM HÀ

Bàn thắng của Tùng Quốc tiếp thêm hưng phấn cho Becamex TPHCM khi bước sang hiệp 2. Vẫn là một thế trận đôi công được đôi bên tạo ra. Nhưng đến phút 69, ngoại binh Reon thêm một lần tỏa sáng. Từ đường kiến tạo của Michel Olaha trước vòng cấm, chân sút người Trinidad & Tobago loại bỏ hàng thủ đội khách bằng pha dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA.

Càng về cuối trận, HLV Đặng Trần Chỉnh liên tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật. Ông cho các học trò đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép về phía khung thành của SLNA. Tiếc rằng, trong một ngày kém may mắn, nỗ lực tấn công của đội khách không được đền đáp.

Becamex TPHCM đành chấp nhận thất bại đầu tiên trên sân khách tại V-League 2025-2026, qua đó vẫn giữ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh bị chính SLNA thu hẹp khoảng cách xuống còn đúng 1 điểm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Văn Sỹ Sơn kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại đội bóng xứ Nghệ, thắp sáng hy vọng trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.

HỮU THÀNH