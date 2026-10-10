Mikel Arteta nói gì sau khi Martinelli "ngó lơ" trong lời từ biệt Arsenal

Thương vụ chuyển nhượng kỷ lục đưa Martinelli sang Saudi Arabia đã khép lại 7 năm gắn bó với Arsenal. Nhưng trong tâm thư chia tay, tiền đạo người Brazil hoàn toàn không nhắc đến HLV Arteta.

Martinelli kết thúc 7 năm thành công với Arsenal. Ảnh THX

Gabriel Martinelli đã chính thức rời Arsenal để gia nhập Al-Hilal tại Saudi Pro với mức phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng. Đây là thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal, vượt qua kỷ lục 35 triệu bảng khi Alex Oxlade-Chamberlain chuyển sang Liverpool vào năm 2017.

Sau gần 300 lần ra sân qua 7 mùa giải, chân sút 25 tuổi đã đăng tải một bức tâm thư chia tay xúc động.

Martinelli hồi tưởng lại hành trình từ khi còn là một cầu thủ 18 tuổi vô danh chuyển đến từ Ituano vào năm 2019 với nhiều lo âu và hoài nghi. Tại Emirates, anh đã vươn lên thành ngôi sao mang áo số 11, đóng góp 98 bàn thắng và kiến tạo, đồng thời cùng đội bóng đoạt FA Cup, Siêu cúp Anh (Community Shield) và chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, trong bài đăng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ, các đồng đội và ban huấn luyện, Martinelli đã hoàn toàn không nhắc đến tên HLV Mikel Arteta, người có cùng quãng thời gian làm việc tại Arsenal.

Sự vắng mặt của cái tên Arteta trong bài viết chia tay diễn ra sau giai đoạn Martinelli liên tục bị gạt ra khỏi kế hoạch thi đấu mùa này. Cầu thủ người Brazil không có tên trong danh sách đăng ký ở trận tranh Siêu cúp Anh thắng Man City, cũng như các chiến thắng mở màn Ngoại hạng Anh trước Coventry và Aston Villa.

Cựu danh thủ Arsenal Ian Wright từng công khai thừa nhận ông cảm thấy "không thoải mái" trước cách đội bóng đối xử với Martinelli ở giai đoạn cuối, đồng thời khẳng định ngôi sao người Brazil xứng đáng nhận được "nhiều sự tôn trọng hơn" sau những cống hiến suốt nhiều năm qua.

Dù bị học trò cũ "ngó lơ" công khai trên mạng xã hội, HLV Mikel Arteta vẫn đưa ra câu trả lời rất lịch thiệp khi được hỏi về cảm xúc trước sự ra đi của Martinelli. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh sự "biết ơn" đối với những đóng góp của ngôi sao người Brazil.

Arteta dành nhiều lời khen ngợi cho sự trưởng thành của Martinelli cả ở khía cạnh cá nhân lẫn sự nghiệp chuyên môn, đồng thời đánh giá cao tham vọng và tình yêu bóng đá mãnh liệt của anh.

"Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng, đã giúp chúng tôi phát triển và hoàn thành các mục tiêu. Nhưng giờ đây, câu chuyện đã đến lúc kết thúc", Arteta chia sẻ.

LONG KHANG