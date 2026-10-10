Arsenal – Leeds, thuốc thử cho chiều sâu lực lượng của HLV Arteta

Cú sẩy chân hiếm hoi và bản lĩnh phản ứng

Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 đã chứng kiến khởi đầu thăng hoa của Arsenal khi họ giành chiến thắng ở cả 4 vòng đấu đầu tiên, cộng thêm 3 thắng lợi liên tiếp trên các mặt trận cúp. Tuy nhiên, chuỗi trận thăng hoa ấy đã bất ngờ khép lại ở vòng 5 bằng thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton trên sân khách. Đây là trận thua đậm nhất của "Pháo thủ" ở mọi đấu trường trong hơn ba năm qua – kể từ sau thất bại với tỷ số tương tự cũng trước chính Brighton vào tháng 5-2023.

Dù trận thua 0-3 tạo nên sự hụt hẫng lớn, dữ liệu thống kê lại cho thấy đây chỉ là một nốt trầm hiếm hoi của Arsenal. Trong 158 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đây mới chỉ là lần thứ hai thầy trò Arteta để thủng lưới 3 bàn. Tương tự, thất bại tại sân Amex cũng chỉ là trận thua duy nhất của họ trong 16 trận gần nhất.

Các trận thua đậm gần đây của Arsenal (ảnh: Opta)

Quan trọng hơn, bản lĩnh vượt khó của Arsenal đã được chứng minh qua thời gian: kể từ đầu năm 2024 đến trước trận đấu thứ 100 tại giải ngoại hạng, họ chỉ duy nhất một lần để thua hai trận liên tiếp (trước Bournemouth và Manchester City vào tháng 4-2026). Điều này khẳng định năng lực tự sửa sai và đứng dậy rất nhanh của đại diện bắc London.

Phép thử cho chiều sâu lực lượng

Thách thức dành cho HLV Arteta thêm phần chồng chất khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua đã lấy đi của ông nhiều nhân tố quan trọng. Tiền đạo Kai Havertz dính chấn thương gân kheo khi khoác áo tuyển Đức. Ngôi sao chạy cánh Christos Tzolis – người sở hữu phong độ ấn tượng từ đầu mùa sau khi chuyển đến từ Club Brugge – cũng gặp phải chấn thương tương tự trong màu áo tuyển Hy Lạp. Nơi hàng thủ, trung vệ Ezri Konsa phải rút lui khỏi tuyển Anh vì chấn thương, trong bối cảnh trụ cột William Saliba vẫn chưa thể tái xuất.

Tuy nhiên, định hướng xây dựng một lực lượng dày dặn và đồng đều qua nhiều kỳ chuyển nhượng của Arteta chính là chìa khóa giúp Arsenal đương đầu với cơn khủng hoảng này. Nơi vị trí trung phong, sự vắng mặt của Havertz mở ra cơ hội xuất phát cho Viktor Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển đang có phong độ cực cao khi ghi bàn trong cả 4 trận đấu vừa qua tại Nations League.

Dù từng chịu nhiều áp lực nghi ngại, Gyokeres mùa trước đã ghi hơn 20 bàn thắng trên mọi đấu trường – cột mốc mà ở mùa giải ra mắt Arsenal chỉ có Alexis Sanchez (2014-2015) và Thierry Henry (1999-2000) làm được trong kỷ nguyên Premier League. Đáng chú ý, Leeds United chính là đối thủ ưa thích nhất của Gyokeres tại Anh khi anh đã ghi tới 3 bàn vào lưới đội bóng này.

Số cú sút và bàn thắng mà tiền đạo Thụy Điển đóng góp cho Arsenal mùa trước. Đồ họa Opta

Ở hàng phòng ngự, sự xuất hiện của Cristhian Mosquera sẽ khỏa lấp khoảng trống nếu Konsa không kịp hồi phục. Trung vệ trẻ người Tây Ban Nha từng giữ sạch lưới cả hai trận đầu mùa và sở hữu tỷ lệ tắc bóng chuẩn xác lên tới 71,1% – con số chỉ đứng sau Saliba (74,5%) tại Arsenal.

Trong khi đó, ở hành lang cánh trái, sự vắng mặt của Tzolis sẽ trao cờ vào tay Eberechi Eze. Eze sở hữu khả năng kéo bóng ấn tượng với quãng đường trung bình 13 mét (ngang bằng Tzolis) cùng trung bình 4,3 lần rê bóng mỗi 90 phút – chỉ đứng sau hai tài năng trẻ Max Dowman (7,3) và Noni Madueke (5,6) trong đội hình Pháo thủ.

Nhận định trận đấu

Việc sở hữu những quân bài dự bị đẳng cấp như Gyokeres, Eze hay Mosquera là đặc quyền mà rất ít đội bóng tại Premier League có được. Cuộc đón tiếp Leeds United tại vòng 6 chính là cơ hội vàng để Arsenal chứng minh giá trị của chiều sâu đội hình ấy. Lịch sử hoàn toàn ủng hộ đội chủ sân Emirates khi họ đã thắng 9 trong 10 lần chạm trán gần nhất với Leeds tại Premier League (thắng liền 7 trận), bao gồm hai chiến thắng hủy diệt 5-0 trên sân nhà và 4-0 trên sân khách ở mùa giải trước.

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