Arteta khen ngợi tinh thần của người hùng Martinelli

HLV Mikel Arteta đã khen ngợi Gabriel Martinelli vì đã chứng tỏ bản lĩnh trên sân cỏ, khi cầu thủ tấn công người Brazil vượt qua tác động tâm lý những ngày qua để lập hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal, giúp đội giành chiến thắng 4-1 trước Portsmouth và tiến vào vòng 4 FA Cup.

Gabriel Martinelli lập hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal.

Martinelli đã bị chỉ trích dữ dội vì cố gắng đẩy hậu vệ Conor Bradley của Liverpool ra khỏi sân trong những phút cuối trận hòa 0-0 tại Premier League hôm thứ Năm, sau khi cầu thủ người Bắc Ireland ngã xuống sân với chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Liverpool xác nhận hôm Chủ nhật rằng hậu vệ phải này sẽ cần phẫu thuật và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Martinelli sau đó cũng đã gửi lời xin lỗi đến Bradley.

“Đó là cá tính, hãy vào sân và thể hiện bản lĩnh”, Arteta ca ngợi tinh thần thi đấu của cầu thủ 24 tuổi. “Để chơi cho một CLB lớn, bạn cần một cá tính mạnh mẽ để vượt qua mọi tình huống khó khăn. Với nhịp độ thi đấu của bóng đá hiện đại, cứ sau 3 ngày lại có một trận đấu, bạn cần phải vực dậy tinh thần và tận dụng cơ hội. Hôm nay Martinelli ghi 3 bàn, ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ tập luyện với cường độ rất cao. Cậu ấy sẽ không thay đổi điều đó, vì đó là Gabi”.

Arteta đã thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình cho trận đấu tại Fratton Park, và có thể nỗi lo bị loại ở vòng 3 FA Cup mùa thứ 3 liên tiếp đã xảy đến khi đội bóng Championship dẫn trước chỉ sau 3 phút nhờ bàn thắng của Colby Bishop. Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước chỉ kéo dài 5 phút khi Arsenal đáp trả bằng 1 trong 3 bàn thắng của họ được ghi trong trận đấu từ các quả phạt góc. Andre Dozzell đá phản lưới nhà dưới áp lực từ Christian Norgaard. Sau đó như đã biết, Martinelli trở thành tâm điểm chú ý.

HLV Mikel Arteta cùng Arsenal tiến vào vòng 4 FA Cup sau chiến thắng 4-1 trước Portsmouth.

“Khi chúng tôi thực hiện nhiều sự thay đổi như vậy, sẽ có một yếu tố gắn kết không hoàn hảo như chúng tôi mong muốn”, Arteta nói thêm. “Chúng tôi bắt đầu trận đấu chính xác như chúng tôi không muốn, tạo đà và mang lại hy vọng sớm cho họ. Việc thi đấu ở những sân khách luôn khó khăn, đặc biệt là khi chúng tôi khởi đầu trận đấu không tốt, để thủng lưới sớm, nhưng chúng tôi đã xoay chuyển tình thế nên tôi rất vui”.

Arsenal từng 14 lần vô địch FA Cup, nhưng lần cuối cùng nâng cao chiếc cúp này là vào mùa giải đầu tiên Arteta dẫn dắt đội bóng năm 2020. Đó là danh hiệu lớn cuối cùng mà CLB London giành được, nhưng chiến thắng trước Portsmouth giúp họ duy trì tham vọng giành 4 danh hiệu lớn - cùng với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp Liên đoàn Anh. Gần nhất, Pháo thủ sẽ đối đầu với Chelsea ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh vào thứ Tư này. “Tôi nghĩ chúng tôi rất may mắn khi được ở vị trí hiện tại và những trận đấu mà chúng tôi phải chơi, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang tham gia mọi giải đấu”, Arteta nói thêm.

VIỆT TÙNG