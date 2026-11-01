Michael Carrick giờ cũng “tới đâu hay tới đó”

Sau thất bại 0-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge, kéo dài chuỗi trận không thắng của Manchester United lên con số 9, chuỗi trận bết bát nhất kể từ năm 1988, HLV Carrick vẫn thể hiện sự bình thản đến kinh ngạc.

HLV Carrick và các học trò đang lạc lối. Ảnh THX

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu có một "vết nhọ" hay sự xấu hổ nào đối với đội bóng 20 lần vô địch nước Anh khi rơi sát nhóm xuống hạng, Carrick đáp lại dứt khoát: "Với tôi thì không".

Ông nhấn mạnh rằng việc phân trần bằng lời nói lúc này sẽ không làm thay đổi cục diện: "Không có từ ngữ nào tôi giải thích bây giờ có thể tạo ra sự khác biệt. Đội bóng chỉ cần tiếp tục tiến lên và giành chiến thắng trong các trận đấu, đơn giản là vậy".

Đánh giá về diễn biến trên sân, Carrick tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi khẳng định Man Utd đã có hiệp một thi đấu hay nhất trong một khoảng thời gian dài. Theo ông, các học trò đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và lẽ ra phải dẫn trước từ một đến ba bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn "sụp đổ" trong hiệp hai sau bàn thua từ tình huống Morgan Rogers xộc thẳng vào trung lộ và tấm thẻ đỏ của Lisandro Martínez.

Dù quyết định truất quyền thi đấu của trung vệ người Argentina ảnh hưởng trực tiếp tới trận đấu, Carrick khẳng định ông không cảm thấy bị học trò "bỏ rơi" hay phản bội. Carrick cũng giữ thái độ lạc quan khi cho rằng chỉ cần giành được vài kết quả thuận lợi, Quỷ đỏ có thể nhanh chóng cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Bất chấp áp lực sa thải dồn dập sau 3 thất bại liên tiếp, Carrick khẳng định ông vẫn tin tưởng mình sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United trong cuộc đối đầu với AS Roma tại cúp châu Âu vào giữa tuần. Chiến lược gia người Anh thừa nhận người hâm mộ đang trải qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng kêu gọi toàn đội tập trung rút ra những điểm tích cực từ hiệp một để hướng về phía trước.

Lối ứng xử phẳng lặng và sự bình thản này của Carrick giữa cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ mùa giải rớt hạng 1973-1974 đã nhận về không ít sự hoài nghi từ giới truyền thông. Carrick vẫn nhận được những tràng pháo tay ủng hộ từ các CĐV Man United nhờ những đóng góp cho CLB nhưng trước mắt nhà cầm quân này là khoảng thời gian 3 ngày vô cùng ngắn ngủi để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League trên sân nhà Old Trafford, nối tiếp là trận gặp Aston Villa trước khi tạm nghỉ cho FIFA Days.

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