Chiều ngày 29-10-2025, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025, do LĐBĐ Thái Lan tổ chức chiều 28-10 tại Bangkok (Thái Lan).

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Adisak Benjasiriwan chuyển thư xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn.

Cuộc gặp có sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - ông Winston Lee. Về phía LĐBĐ Việt Nam tiếp nhận thư xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà LĐBĐ Thái Lan thể hiện. LĐBĐ Việt Nam xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á.

Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, quốc kỳ Trung Quốc đã bị hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. Trong văn bản phản đối gửi AFF và FAT cùng ngày, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra trong phần lễ bốc thăm giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025.

Trên trang fanpage chính thức của LĐBĐ Thái Lan vào buổi tối cùng ngày 28-10 đã đăng tải thông cáo báo chí gửi lời xin lỗi đến LĐBĐ Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam. Thông cáo nêu rõ: “LĐBĐ Thái Lan chân thành hy vọng LĐBĐ Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và thông cảm cho lỗi vô ý này – một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam. Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà”.

Đại diện LĐBĐ Thái Lan cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với LĐBĐ Việt Nam trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.

CAO TƯỜNG