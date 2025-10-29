Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan gửi thư xin lỗi đến LĐBĐ Việt Nam

Sau khi LĐBĐ Việt Nam (VFF) gởi văn bản đến LĐBĐ Đông Nam Á và LĐBĐ Thái Lan yêu cầu làm rõ sự cố về việc sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U19 Đông Nam Á, vào buổi tối muộn cùng ngày, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã gởi thư xin lỗi đến VFF…

Tối 28-10, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã thay mặt LĐBĐ Thái Lan gửi thư tới LĐBĐ Việt Nam và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn xin lỗi về việc sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Trong thư, Madam Pang viết: “Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28 tháng 10 năm 2025”.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cho biết rất buồn về sự cố bởi “điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà Liên đoàn Thái Lan dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra”.

Madam Pang cũng bày tỏ hy vọng có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

Madam Pang khẳng định LĐBĐ Thái Lan đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này”. Bà cũng bày tỏ hy vọng có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

CAO TƯỜNG