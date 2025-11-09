Lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà giải thể thao điện tử vô địch châu Á 2025

Chương trình thi đấu giải năm nay sẽ được diễn ra tại Cần Thơ, bắt đầu từ ngày 19-11 sắp tới.

Giải thể thao điện tử châu Á 2025 sẽ tổ chức tại Cần Thơ. Ảnh: TTVN

Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai giải thể thao điện tử vô địch châu Á 2025 (Esports Championships Asia 2025) được diễn ra từ ngày 19-11 tới 22-11.

Năm nay, chương trình tranh tài các bộ môn của thể thao điện tử gồm Liên minh huyền thoại (League of Legends), Đột kích (CrossFire) và bộ môn trình diễn là vũ đạo thể thao số Stepin.

Giải đấu sẽ do Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), quy tụ 100 game thủ tới từ 7 quốc gia, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tham dự. Không chỉ là một giải đấu thể thao, ECA 2025 mang ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hoá - giải trí số, tăng cường hợp hợp tác quốc tế và ngoại giao văn hóa, đồng thời thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và thể thao điện tử khu vực. Giải thể thao điện tử vô địch châu Á 2025 sẽ nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Việt Nam, thúc đẩy du lịch và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ đang theo đuổi lĩnh vực thể thao điện tử.

Tháng 10 năm nay tại Thái Lan, Liên đoàn thể thao điện tử Đông Nam Á (Southeast Asia Esports Federation – SEAEF) chính thức được thành lập với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên trong khu vực. Tại nhiệm kỳ thứ nhất (2025-2029), ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) được bầu làm Chủ tịch.

Năm nay, môn thể thao điện tử (E-Sports) có trong chương trình thi đấu chính thức SEA Games 33-2025 và thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 60 thành viên tại Thái Lan lần này.

