Lamine Yamal và hồi chuông báo động cho một thiên tài

Đây là đợt tập trung đội tuyển quốc gia thứ hai của mùa giải 2025-26, và Lamine Yamal có một tuần nghỉ. Đó là tin tốt, bởi chàng trai 18 tuổi này thực sự cần nó. Nhưng tin xấu cho tiền đạo của Barcelona là anh sẽ phải dành thời gian này để hồi phục chấn thương háng gặp phải trong trận thua của đội nhà trước Paris Saint-Germain tại Champions League.

Chấn thương của Yamal có thể đơn giản là do thiếu may mắn và sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, khi nhìn vào số lần ra sân đáng kinh ngạc của chàng thiếu niên này – 130 trận đấu chuyên nghiệp và 8.158 phút trên sân trước sinh nhật tuổi 18 – bóng ma của sự kiệt sức và nguy cơ bóng đá đang vắt kiệt ngôi sao trẻ lớn nhất của mình trở thành một khả năng đáng lo ngại.

Không một cầu thủ ưu tú nào có số lần ra sân và số phút thi đấu gần bằng Yamal ở tuổi 18. Khối lượng công việc của anh đã khiến FIFPRO, hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới, phải sử dụng thời gian thi đấu của anh cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia làm một trường hợp nghiên cứu điển hình trong bản báo cáo dài 51 trang về mùa giải 2024-25 với tiêu đề "Làm việc quá sức và không được bảo vệ - Tác động đến sức khỏe và hiệu suất cầu thủ."

Vậy Yamal đã thi đấu nhiều hơn các đồng nghiệp cùng trang lứa đến mức nào? Câu trả lời thực sự đáng kinh ngạc, và có lẽ là đáng báo động.

130 lần ra sân của Yamal cho Barcelona và Tây Ban Nha trước sinh nhật tuổi 18 gần gấp đôi so với người đứng thứ hai trong danh sách các cầu thủ hiện tại ở hai đội bóng này: Pau Cubarsí, hậu vệ 18 tuổi, có 69 lần ra sân, xếp sau là các tiền vệ Gavi (60) và Pedri (49).

Ngoài phạm vi Barcelona và Tây Ban Nha, những con số của Yamal tiếp tục vượt xa so với những người chơi ở cấp độ tương tự. Màn trình diễn ngoạn mục của Yamal năm ngoái đã giúp anh được vinh danh là Cậu bé Vàng 2024 – giải thưởng do tờ báo Tuttosport (Italy) trao cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất châu Âu – và anh làm được điều đó sau khi đã có 8.158 phút thi đấu trước tuổi 18.

Không ai trong ba người chiến thắng gần nhất – Jude Bellingham (2023), Gavi (2022) và Pedri (2021) – có thể so sánh được. Bellingham là người gần nhất, với 6.216 phút trước sinh nhật tuổi 18, trong khi Gavi (4.195) và Pedri (3.811) đều có số phút thi đấu thấp hơn đáng kể.

Khối lượng công việc của Bellingham thường được xem là một mối lo ngại, khi tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Anh đã thi đấu thường xuyên ở cấp câu lạc bộ kể từ khi ra mắt ở tuổi 16 tại Birmingham City. Tuy nhiên, cầu thủ nay đã 22 tuổi này phải đến 18 tuổi 10 tháng mới đạt được cột mốc 100 trận đấu chuyên nghiệp.

Và bạn đoán xem? Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt 100 trận đấu khi chạm mốc này ở tuổi 17 và bảy tháng – phá kỷ lục của người giữ kỷ lục trước đó là Romelu Lukaku tới bốn tháng.

Kể từ khi ra mắt Barcelona ở tuổi 15, chín tháng và 16 ngày trong trận gặp Real Betis vào tháng 4 năm 2023, Yamal tương đối ít gặp rắc rối với chấn thương, chỉ bỏ lỡ 18 trận cho Barca và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo Transfermarkt, các chấn thương của anh đã khiến anh phải nghỉ thi đấu tổng cộng 133 ngày.

Và nếu nỗi sợ hãi lớn nhất của Barcelona được xác nhận, chấn thương mới nhất này có thể khiến Yamal phải ngồi ngoài tới một tháng, khiến anh vắng mặt trong các trận vòng loại World Cup của Tây Ban Nha gặp Georgia và Bulgaria, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về khả năng tham dự trận El Clasico với Real Madrid vào ngày 26 - 10.

"Chúng tôi không biết khi nào Lamine sẽ trở lại", HLV Barcelona Hansi Flick cho biết hôm thứ Sáu. "Thật không dễ để nói vì đây không phải là chấn thương cơ. Vì vậy tôi không biết liệu cậu ấy có sẵn sàng cho trận Clasico hay không. Chúng tôi phải quản lý số phút thi đấu của cậu ấy."

Tuy nhiên, đã có một sự căng thẳng rõ ràng giữa Barcelona và Tây Ban Nha về cách đội tuyển quốc gia sử dụng cầu thủ này. Flick, người từng dẫn dắt đội tuyển Đức, đã chỉ trích gay gắt việc Tây Ban Nha sử dụng Yamal trong các trận vòng loại World Cup vào tháng 9. "Thật đáng tiếc," ông nói. "Cậu ấy Yamal đã đến đội tuyển quốc gia khi đang bị đau, vẫn ra sân và được cho dùng thuốc giảm đau để thi đấu. Cậu ấy đã chơi 79 phút và 73 phút – đó không phải là cách chăm sóc các cầu thủ". Đáp lại, HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã đặt câu hỏi về bình luận của Flick, nói rằng ông "ngạc nhiên, vì ông ấy Flick là một huấn luyện viên cũng từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia và tôi nghĩ ông ấy sẽ có nhiều sự đồng cảm hơn."

Yamal không phải là cầu thủ trẻ đầu tiên bị đặt vào trung tâm của sự căng thẳng giữa câu lạc bộ và đội tuyển. Wayne Rooney và Michael Owen, hai cầu thủ vụt sáng thành sao quốc tế tại các giải đấu lớn cùng đội tuyển Anh ở tuổi 18, liên tục có mặt trong đội hình xuất phát của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Cả hai sau này đều thừa nhận đã vội vã trở lại thi đấu quá sớm cho đội tuyển quốc gia sau những cuộc chiến chấn thương kéo dài. Owen và Rooney cũng đều đã qua thời đỉnh cao và bị đội tuyển Anh loại bỏ trước tuổi 30, vì vậy đây là những dấu hiệu cảnh báo mà Yamal cần lưu ý.

Barcelona và Tây Ban Nha có một trách nhiệm to lớn đối với Yamal và các tài năng trẻ khác. Ở tuổi 18, Yamal có cả thế giới dưới chân mình và có thể là người thừa kế tự nhiên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhưng anh sẽ không có cơ hội nếu bị kiệt sức trước khi bước sang tuổi 30.

