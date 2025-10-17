Làm thế nào “Messi nhí” Estevao tỏa sáng từ Palmeiras đến Chelsea

Ngay cả trong một đất nước tràn ngập tài năng trẻ như Brazil, cái tên Estevao vẫn khiến người ta phải dừng lại. Ở tuổi 18, tiền đạo cánh phải của Chelsea đã được ví như “Messi nhí”, không chỉ vì lối chơi uyển chuyển bằng chân trái mà còn bởi khả năng tạo đột biến phi thường mỗi khi có bóng.

Estevao chính thức ký hợp đồng với Chelsea vào năm 2024, sau khi Palmeiras đồng ý mức phí ban đầu 34 triệu euro, có thể tăng lên 67 triệu tùy điều khoản. Tuy nhiên, anh chỉ có thể sang châu Âu sau sinh nhật tuổi 18 vào mùa hè 2025. Và chỉ vài tuần sau khi đặt chân đến Anh, cầu thủ trẻ này đã lập tức chứng minh vì sao Chelsea lại đầu tư mạnh tay như vậy: một bàn thắng quyết định ở phút 95 hạ gục Liverpool, cùng một pha kiến tạo tinh tế trong chín trận đầu tiên trên mọi đấu trường.

Năm ngoái, HLV Abel Ferreira của Palmeiras từng mô tả ngắn gọn: “Cậu bé này khác biệt so với mọi thứ tôi từng thấy”. Neymar gọi Estevao là “thiên tài”, còn Erling Haaland thốt lên rằng “cậu ấy là thần đồng thật sự”. Những lời ca ngợi ấy có thể khiến bất kỳ cầu thủ trẻ nào choáng ngợp, nhưng Estevao dường như đã được chuẩn bị sẵn để bước vào ánh đèn rực rỡ ấy.

Từ “Messi Nhí” đến bản lĩnh thật

Estevao nổi tiếng từ rất sớm — quá sớm so với một cậu bé 10 tuổi đã ký hợp đồng tài trợ với Nike. Đến năm 14 tuổi, cậu gia nhập học viện Palmeiras sau khi rời Cruzeiro, đội bóng từng sản sinh ra Ronaldo “Người ngoài hành tinh”. Thời điểm đó, Brazil đã biết đến cậu qua hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội, nơi “Messinho” nhỏ con liên tục ghi bàn bằng cái chân trái kỳ diệu.

Nhưng bản thân Estevao lại không thích biệt danh ấy. “Tôi và gia đình không thích ‘Messi Nhí’. Đôi khi nó tạo thêm gánh nặng không cần thiết. Tôi chỉ muốn chơi bóng, làm điều mình yêu thích”, cậu chia sẻ. “May mắn là khi đến Palmeiras, tôi bỏ lại nó phía sau.”

Khởi đầu tại Palmeiras lại chẳng dễ dàng. Khi mới đến, Estevao phải phẫu thuật đầu gối và nghỉ gần nửa năm. HLV trẻ Rogério Ferreira nhớ lại: “Cậu ấy nhỏ lắm, mà còn sợ đánh đầu! Tôi bảo, ‘Này, cậu muốn là Messi Nhí thì phải tập dùng chân phải và đánh đầu đi, nếu không thì khỏi đá!’” Ferreira kể rằng Estevao không hề nổi giận, mà chỉ im lặng. Ngày hôm sau, cậu trở lại và nói: “Em sẽ làm theo, em sẽ chơi.” Từ đó, Estevao miệt mài rèn giũa điểm yếu, và những gì diễn ra sau này cho thấy điều đó đã thay đổi sự nghiệp của anh. Bàn thắng đầu tiên trong màu áo Palmeiras ở Copa Libertadores đến từ một pha đánh đầu; kiến tạo đầu tiên cho Chelsea là đường chuyền cắt ngang bằng chân phải; và cú sút tung lưới Liverpool cũng bằng chân phải.

Bước khởi đầu của một ngôi sao lớn

Học viện Palmeiras luôn chú trọng việc đào tạo đa năng — cầu thủ phải có khả năng chơi nhiều vị trí để hiểu trận đấu sâu hơn. Estevao, dù nổi bật ở vai trò chạy cánh phải, cũng từng được thử sức ở trung tâm và cả cánh trái. Dù đã huấn luyện nhiều tài năng nổi bật như Endrick (hiện thuộc Real Madrid), HLV Ferreira vẫn khẳng định Estevao là “cầu thủ tài năng nhất tôi từng làm việc cùng”. Ông nói: “Cậu ấy có kỷ luật, ý chí và sự khiêm tốn. Cậu ấy hiểu rõ điểm yếu và luôn muốn khắc phục. Đó là phẩm chất hiếm thấy ở tuổi 18.”

Trong 83 trận cho đội một Palmeiras, Estevao ghi 27 bàn và có 15 kiến tạo — con số ấn tượng cho một cầu thủ tuổi teen. Thế nhưng, bước sang Premier League, anh hiểu rằng thể lực và tốc độ là hai thách thức lớn nhất.

Mới 341 phút thi đấu cho Chelsea, Estevao đã trở thành tâm điểm chú ý. Ở Brazil, anh đã khoác áo đội tuyển quốc gia tám lần, ghi ba bàn, và đang hướng tới World Cup 2026 — nơi anh có thể cạnh tranh vị trí cùng Vinícius, Rodrygo hay Raphinha. Dù vậy, HLV Ferreira nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là khởi đầu. Sẽ mất thời gian để hiểu rằng mình xứng đáng đứng cùng họ.”

Với Chelsea, Estevao vẫn đang trong giai đoạn hòa nhập, nhưng dấu hiệu về một tài năng đặc biệt đã hiện rõ. HLV Enzo Maresca cẩn trọng trong việc trao cơ hội, song mỗi lần vào sân, cầu thủ trẻ đều để lại khoảnh khắc đáng nhớ — một cú rê bóng táo bạo, một pha phối hợp ngẫu hứng, hay cú dứt điểm lạnh lùng. “Được chơi ở Premier League và Champions League là giấc mơ thành hiện thực”, Estevao nói. “Tôi muốn ổn định càng sớm càng tốt. World Cup 2026 là mục tiêu, nhưng trước tiên, tôi phải chứng minh bản thân ở Chelsea.”

HỒ VIỆT