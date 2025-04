Lâm Quang Nhật bảo vệ thành công vô địch triathlon Việt Nam

Lâm Quang Nhật giành HCV nội dung triathlon cá nhân nam tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: TRIATHLONVN

Ngày 13-4 tại Tam Chúc (Hà Nam), 2 nội dung triathlon (bơi, đạp xe, chạy bộ) cá nhân nam, nữ của giải vô địch quốc gia 2025 đã thi đấu được sự quan tâm của giới chuyên môn. Đây là nội dung quan trọng và là bản lề để đội tuyển triathlon Việt Nam tuyển chọn gương mặt tốt nhất dự SEA Games 33-2025.

Để hoàn thành thi đấu triathlon cá nhân nam, nữ, các VĐV phải hoàn tất cuộc đua gồm 750m bơi, 20km đạp xe và 5km chạy bộ. Trong nội dung của nam, 4 VĐV gồm Lâm Quang Nhật (TPHCM), Nguyễn Hoàng Gia Bảo (TPHCM), Nguyễn Văn Trường (Thanh Hóa) và Lâm Minh Điền (Quân đội) cạnh tranh trực tiếp để tìm cơ hội giành vị trí số 1. Kết thúc với thời gian tốt nhất là 1 giờ 0 phút 36 giây, Lâm Quang Nhật đã giành HCV. Tấm HCV đồng thời giúp nam tuyển thủ của đội triathlon TPHCM bảo vệ thành công ngôi vô địch từng có ở giải năm ngoái.

Về thứ nhì trong cuộc đấu năm nay là Nguyễn Hoàng Gia Bảo với thời gian 1 giờ 9 phút 39 giây trong khi hạng 3 là Nguyễn Văn Trường với kết quả 1 giờ 10 phút 15 giây.

Nguyễn Thị Kim Cương thi đấu và giành HCV nội dung triathlon nữ. Ảnh: MINH MINH

Với cuộc thi đấu triathlon cá nhân nữ, 2 gương mặt hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thị Kim Cương (Công an Nhân dân) và Nguyễn Thị Trà My (Hậu Giang) đã cạnh tranh hết khả năng để đạt thời gian tốt nhất qua từng chặng đua. Khép lại cuộc đấu, Nguyễn Thị Kim Cương tiếp tục đạt kết quả tốt nhất là 1 giờ 07 phút 40 giây để giành HCV. Kim Cương giữ vững vị trí số 1 có từ giải vô địch quốc gia 2024. Trong khi đó, Trà My về nhì với thời gian 1 giờ 13 phút 56 giây. Hạng 3 là Đỗ Thị Thanh Thảo (Hà Nam, 1 giờ 20 phút 30 giây).

Đội TPHCM đã giành được HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp nam-nữ triathlon. Đội hình của TPHCM gồm Phạm Thúy Vi, Vũ Đình Duân, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Lâm Quang Nhật đạt thời gian 1 giờ 44 phút 53 giây để vượt qua các đội Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu.

MINH CHIẾN