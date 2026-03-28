Khởi tranh Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên quốc tế 2026

Giải đấu diễn ra từ ngày 28-3 đến 5-4, quy tụ 6 đội bóng tranh tài. Các đội chia làm 2 bảng (A và B) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Cụ thể, bảng A gồm có đội Trường Đại học Nha Trang (chủ nhà), Trường Đại học Lào và Trường Đại học Quốc gia Malaysia. Bảng B gồm Trường Đại học Thủy lợi (đương kim vô địch giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026), Trường Đại học Quốc gia Singapore và Trường Đại học Svay Rieng Campuchia.

Cuộc so tài giữa Trường Đại học Quốc gia Singapore (áo xanh) và Trường Đại học Svay Rieng (áo trắng) vào chiều 28-3. Ảnh: HIẾU GIANG

Đây là lần thứ hai giải đấu Thanh Niên Sinh viên quốc tế được tổ chức (lần thứ nhất diễn ra trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM). Các đội khách mời đã có sự chuẩn bị rất tốt và hy vọng sẽ đem lại những trận cầu có chất lượng cao.

Nhà báo Hải Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cho biết Ban tổ chức kỳ vọng mùa giải quốc tế lần thứ hai này tiếp tục là màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, góp phần tạo sự gắn kết giữa các trường đại học cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, gồm đội vô địch: 6.000 USD, Á quân: 4.000 USD, Hạng ba: 2.000 USD, Giải phong cách: 1.500 USD. Ngoài ra còn có các danh hiệu cá nhân như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất, Tổ trọng tài xuất sắc.

