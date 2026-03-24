Bóng đá nam có quy mô tổ chức lớn nhất Đại hội TDTT TPHCM 2026

Tính đến sáng 24-3, đã có 23 phường, xã trên địa bàn thành phố hoàn tất thủ tục pháp lý, đăng ký tham dự chương trình thi đấu bóng đá nam tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM lần thứ nhất - năm 2026.

Sân phụ Bình Dương sẽ là một trong những địa điểm tổ chức bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là số liệu được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chuyển về Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF), đơn vị sẽ trực tiếp điều hành tổ chức môn bóng đá tại Đại hội TDTT TPHCM năm 2026.

Ông Lương Thế Tài, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu HFF, cho biết 23 đội mới chỉ là số liệu tạm thời. Đến ngày 8-4, thời điểm diễn ra lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu, số đội chính thức sẽ được công bố. Với tốc độ đăng ký hiện tại, nhiều khả năng bóng đá nam sẽ trở thành một trong những chương trình thi đấu có quy mô lớn nhất tại đại hội.

Theo kế hoạch, nội dung bóng đá nam tại Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 được chia bảng theo khu vực nhằm đảm bảo tính hợp lý trong tổ chức.

Cụ thể, khu vực I gồm các phường, xã thuộc TPHCM trước đây, dự kiến thi đấu tại sân Chánh Hưng và sân Đạt Đức. Khu vực II gồm địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, tổ chức trên sân phụ Bình Dương. Trong khi đó, khu vực III tương ứng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, sẽ khởi tranh ở sân Long Tâm và sân Bàu Thành.

Đội bóng đá nam xã Long Hải sẽ tranh tài ở khu vực III

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn trong từng khu vực để chọn ra những đại diện có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra tại khu vực I. Toàn bộ giải đấu dự kiến kéo dài từ ngày 26-4 đến 30-5.

Sự gia tăng mạnh về số lượng đội được lý giải từ nền tảng phong trào bóng đá 11 người vốn phát triển sâu rộng tại ba địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương cũ từng có giải đấu quy tụ gần 200 đội tranh tài. Sau khi điều chỉnh mô hình đăng ký từ cấp quận, huyện sang phường, xã theo đúng đơn vị hành chính, số lượng đội tham dự bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 đã tăng đột biến, góp phần nâng quy mô giải lên mức cao.

Trái ngược với bức tranh sôi động của bóng đá nam, nội dung thi đấu bóng đá nữ tại Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 đang đứng trước nguy cơ không thể tổ chức khi chỉ có một đơn vị đăng ký là phường Bến Thành. Điều này cũng dễ hiểu, bởi địa phương này đang quản lý đội bóng đá nữ TPHCM tại khu vực Tao Đàn.

HỮU THÀNH