Khởi động giải futsal U20 VĐQG 2025

Giải futsal U20 quốc gia 2025 chính thức khởi động qua lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vào chiều 28-8.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM vừa chạy đà hoàn hảo khi đăng quang giải futsal U20 TPHCM diễn ra tại TPHCM mới đây.

Đây là năm thứ ba giải đấu futsal dành cho lứa tuổi U20 được tổ chức và thu hút sự tham dự của 10 đội, tăng 2 đội so với mùa giải trước, gồm: An Phú, Khánh Hạnh Tây Ninh, Nha Trang, Sahako, Saigon Eminence, Sài Gòn Titans, Tân Hiệp Hưng TPHCM, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TPHCM và Xạ – TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải – nhấn mạnh tầm quan trọng của Giải futsal vô địch U20 quốc gia trong chiến lược phát triển lâu dài của futsal Việt Nam. Giải đấu không chỉ là cơ hội để các câu lạc bộ đầu tư bài bản cho công tác đào tạo trẻ, mà còn mở ra con đường cho các tài năng trẻ đam mê futsal được rèn luyện, khẳng định bản thân và hướng tới trở thành những cầu thủ futsal chuyên nghiệp, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Theo kết quả bốc thăm, 10 đội được chia vào hai bảng, mỗi bảng 5 đội:

Bảng A: Thái Sơn Nam TPHCM, Xạ – TPHCM, Sài Gòn Titans, Sahako, Khánh Hạnh Tây Ninh.

Bảng B: Thái Sơn Bắc, Saigon Eminence, An Phú, Tân Hiệp Hưng TPHCM, Nha Trang.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội đứng Nhất và Nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng Bán kết. Hai đội thắng tại Bán kết vào Chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua tại Bán kết gặp nhau trong trận tranh hạng Ba.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 7-9 đến 19-9-2025 tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Thái Sơn Bắc là đương kim vô địch sau khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Sài Gòn Titans tại trận chung kết mùa giải 2024.

Lịch thi đấu chi tiết của Giải sẽ được công bố trong thời gian tới. LĐBĐ Việt Nam cũng sẽ lựa chọn và phát sóng trực tiếp những trận đấu tiêu biểu trên các kênh truyền thông chính thức gồm VFF Channel, Fanpage VFF và TikTok VFF.

