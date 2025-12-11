Futsal

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu thắng Indonesia

Môn futsal nữ tại SEA Games 33 sẽ khởi tranh vào ngày 12-12, ở bảng B đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia ở trận ra quân. Trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo đà hưng phấn…

HLV Nguyễn Đình Hoàng (giữa) cùng HLV hai đội tuyển futsal nữ Indonesia và Myanmar tại buổi họp báo.
Như thông lệ, 1 ngày trước ngày khởi tranh, HLV các đội đã tiến hành buổi họp báo trao đổi thông tin trước trận đấu. HLV Nguyễn Đình Hoàng đã chia sẻ về tình hình lực lượng và sự chuẩn bị của đội tuyển.

Tại SEA Games này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất khi đội trưởng Thanh Hằng phải vắng mặt do chấn thương. Đây là tổn thất lực lượng đáng tiếc, bởi cô là nhân tố then chốt trong lối chơi và giữ vai trò tinh thần quan trọng của toàn đội. HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết ban huấn luyện đã có những phương án trong quá trình chuẩn bị để khắc phục sự thiếu vắng này.

Ông chia sẻ thêm, dù thiếu vắng đội trưởng, toàn đội vẫn giữ tinh thần quyết tâm cao và BHL tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt và hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội lần này.

Các cô gái Việt Nam hướng đến mục tiêu thắng trận ra quân,

Những buổi tập gần đây ghi nhận sự nỗ lực, tập trung và tiến bộ rõ rệt của các cầu thủ, đặc biệt là các gương mặt trẻ – những người được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn. Trận gặp Indonesia được dự báo nhiều thách thức khi đối thủ sở hữu lối chơi tốc độ và sức mạnh. Tuy vậy, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tạo đà cho hành trình tại SEA Games 33.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu nghiêm túc và sự đồng hành của người hâm mộ, đội tuyển tự tin hướng tới trận mở màn với quyết tâm cao nhất.

Lịch thi đấu của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam:

Ngày 12-12: Việt Nam - Indonesia

Ngày 14-12: Việt Nam - Myanmar

CAO TƯỜNG

