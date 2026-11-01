Kaka bật khóc giữa San Siro trong khoảnh khắc đặc biệt

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất trước trận derby thành Milan giữa AC Milan và Inter Milan đã diễn ra tại sân San Siro, khi huyền thoại Ricardo Kaka trở lại và nhận được sự chào đón đặc biệt từ người hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ đen.

Kaka mãi mãi là thiên thần trong lòng người hâm mộ bóng đá. Ảnh: THX

Rạng sáng nay 1-11, AC Milan đã đánh bại Inter Milan với tỉ số 3-1 ở vòng 10 Serie A. Trước giờ bóng lăn, cựu tiền vệ người Brazil Kaka được AC Milan vinh danh và chính thức ghi tên vào Đại sảnh Danh vọng của CLB nhằm ghi nhận những đóng góp trong quãng thời gian thi đấu cho Rossoneri.

Khi tên Kaka được xướng lên trên sân, hàng vạn cổ động viên AC Milan đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Không khí tại San Siro càng trở nên sôi động khi các khán đài cùng vang lên bài hát quen thuộc: "Chúng ta đã đi một chặng đường dài chỉ để xem Kaka ghi bàn".

Trước tình cảm nồng nhiệt ấy, Kaka không thể giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân. Đó là khoảnh khắc cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa một huyền thoại với những người hâm mộ vẫn luôn dành cho anh sự trân trọng.

Năm 2007, "thiên thần" Kaka từng giành Quả bóng vàng sau một mùa giải xuất sắc trong màu áo AC Milan. Đến nay, anh vẫn là cầu thủ gần nhất của Serie A giành được danh hiệu cá nhân danh giá này.

Trở lại San Siro trong đêm đặc biệt

Kaka không giấu được niềm hạnh phúc khi có dịp trở lại sân vận động từng ghi dấu những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp.

"Thật tuyệt vời khi được ở đây và xem một trận đấu như thế này, với rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ AC Milan. Đây thực sự là một đêm đặc biệt đối với tôi", cựu danh thủ Brazil chia sẻ.

Kaka cũng nhắc đến bài phát biểu của Gerry Cardinale, chủ sở hữu AC Milan, về kế hoạch phát triển đội bóng trong tương lai. Anh bày tỏ niềm tin Rossoneri có thể tìm lại vị thế của một thế lực lớn tại Italia và châu Âu.

"Ông Cardinale đã có một bài phát biểu tuyệt vời về kế hoạch dành cho đội bóng. Vì vậy, tất cả chúng ta, với tư cách là những người hâm mộ AC Milan, đều tin tưởng từ nay trở đi, AC Milan có thể một lần nữa trở thành một thế lực lớn ở Italia và châu Âu", Kaka nói.

Những trận derby vẫn in đậm trong ký ức

Khi được hỏi về những trận derby thành Milan đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, Kaka nhắc đến chiến thắng 3-2 trước Inter và hai lượt trận tại vòng tứ kết Champions League.

"Đối với tôi, chiến thắng 3-2 đó thật sự đáng kinh ngạc. Nhưng trận tứ kết Champions League cũng rất đặc biệt. Chúng tôi đã giành chiến thắng ở cả lượt đi lẫn lượt về, vì vậy trận đấu đó luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng tôi", anh chia sẻ.

Có những cầu thủ được nhớ đến vì số bàn thắng, có người được nhắc tên nhờ bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Nhưng với Kaka, điều khiến người ta lưu luyến lại nằm ở cách anh từng chơi bóng và cảm xúc mà anh để lại trong lòng người hâm mộ.

Kaka chinh phục khán giả bằng những bước chạy thanh thoát, những pha tăng tốc đầy bất ngờ, khả năng đi bóng qua đối thủ bằng sự tinh tế và những cú dứt điểm lạnh lùng. Xem Kaka chơi bóng, người ta có cảm giác mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng luôn tiềm ẩn sức sát thương.

Ở AC Milan, anh từng là gương mặt đại diện cho một tập thể sở hữu đẳng cấp và bản sắc riêng. Quả bóng vàng năm 2007 không chỉ ghi nhận tài năng cá nhân, mà còn đánh dấu thời điểm Kaka đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Điều đáng nói là gần hai thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày ấy, tình cảm dành cho anh vẫn không hề mất đi. San Siro đã chứng kiến biết bao ngôi sao xuất hiện rồi rời đi, nhưng khi Kaka trở lại, những khán đài vẫn dành cho anh sự đón tiếp như thể người hùng năm nào chưa từng xa cách.

Có lẽ chính Kaka cũng không nghĩ một ngày trở lại sân bóng cũ lại khiến mình xúc động đến vậy. Những giọt nước mắt ấy không đơn thuần là cảm xúc của một cựu cầu thủ được vinh danh. Đó còn là khoảnh khắc một con người nhìn thấy những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình vẫn được hàng vạn người ghi nhớ.

Kaka đã rời xa sân cỏ đỉnh cao, nhưng câu chuyện của anh tại San Siro vẫn chưa khép lại. Bởi có những cầu thủ không cần tiếp tục ghi bàn để được nhớ đến. Chỉ cần họ xuất hiện, cả một thời thanh xuân của người hâm mộ lại sống dậy.

PHẠM QUANG