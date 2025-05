Iga Swiatek “chịu tải” áp lực nặng nề khi bảo vệ danh hiệu ở French Open

Swiatek chịu áp lực lớn lao ở French Open

Hồi đầu tuần này, khi mà WTA mới công bố Bảng điểm xếp hạng mới cập nhật, Swiatek đã tuột xuống vị trí thứ 5, sau 173 tuần giữ ngôi Tốp 2 thế giới. Với cô, nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch French Open - Roland Garros, hay là giành danh hiệu thứ 5, khó hơn bao giờ hết.

Kể từ khi thắng “cú ăn 3 liên tiếp” ở tại Paris hồi năm ngoái, Swiatek trải qua quãng thời gian khủng hoảng trầm trọng khi không giành được danh hiệu nào. Nếu chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay, cô đã liên tục thất bại “toàn tập” trên mặt sân đất nện sở trường.

“Không hề dễ dàng một chút nào. Chắc chắn tôi đã làm sai chuyện gì đó. Vì thế, tôi cần phải tái tập hợp, thay đổi một số thứ, Swiatek đã có trải lòng như vậy, sau khi để thua cô Danielle Collins (Mỹ) tại Italian Open - Internazionali BNL d’Italia (diễn ra tại thành Rome).

Kết quả đó nhanh chóng chấp dứt nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu của cô tại Foro Italico, và nó chỉ diễn ra ngay sau trận thua thảm hại với điểm số là 1-6 và 1-6 trước Coco Gauff (một tay vợt nữ người Mỹ khác) ở bán kết của Rome Masters. “Nữ hoàng sân đất nện” đây sao?

Khi xâu chuỗi các sự kiện, người ta có cảm nhận rằng, Swiatek bắt đầu sa sút phong độ khi bỏ lỡ Tour đấu mùa Hè châu Á vì “lý do cá nhân”. Để rồi sau đó, người ta đã tìm ra “lý do cá nhân”: Cô vắng mặt vì bị cấm thi đấu 1 tháng do dương tính với thuốc tim trimetazidine...

Swiatek gọi đó là “trải nghiệm tồi tệ nhất ở trong cuộc đời”, sự cố này gây ra “căng thẳng và lo lắng khủng khiếp”, dù là các nhà chức trách đồng ý với giải thích của cô về nguồn gốc, nguyên nhân nhiễm chất cấm không cố ý để thông qua án phạt “nhẹ hều” gây tranh cãi!

Nhưng sau đó là hàng loạt biến cố khác tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý: Cô tức giận và đánh bóng về phía một cậu bé nhặt bóng tại Indian Wells, bị chỉ trích nặng nề; Cô bị một khán giả quấy rối trong một buổi tập ở Miami Masters và phải tăng cường an ninh bản thân.

Chưa dừng lại ở đó, trước thềm Madrid Open, cô đã phải bay về nước dự đám tang ông nội và có dấu hiệu mất kiểm soát về hành vi. Trong trận thua Gauff sau đó, cô tỏ ra suy sụp tâm lý rõ ràng khi đổi sân đấu và vùi mặt khóc nức nở trong tấm khăn lau mồ hôi của mình.

Người ta còn thống kê được, cô căng thẳng và khóc suốt... 6 giờ đồng hồ ngay sau trận thua Zheng Qinwen ở bán kết Olympic Paris hồi mùa Hè năm ngoái. Và cô cũng có biểu hiện buồn bã khi phát biểu trước báo giới để rồi rời khỏi thành Rome trong thất vọng mới đây.

Mối quan hệ hợp tác giữa cô với HLV Wim Fissette (người cô thuê từ hồi tháng 10 của năm ngoái để thay thế cho HLV Tomasz Wiktorowski) cũng chưa có kết quả, dù ông Fissette từng giúp Kim Clijsters, Angelique Kerber và Naomi Osaka đăng quang ở các Grand Slam.

Swiatek thừa nhận cô đang bối rối, nhưng không phải lỗi của HLV, cũng như của nhà tâm lý học thể thao Daria Abramowicz: “Tôi đang đưa ra những quyết định không thật sự tốt vào lúc này, vì tôi chỉ nhớ cảm giác ở những giải đấu trước hay là những năm trước đây!”.

“Tôi kiểu như là luôn tin rằng, mọi thứ vẫn đang trôi chảy và rồi tôi phạm phải sai lầm. Tất cả đều không giống như nhau và nó khiến tôi cảm thấy bối rối”, Swiatek thừa nhận vấn đề lớn lao đang ngăn trở cô ở trong mùa giải năm nay, hoặc ít ra từ giai đoạn cuối mùa trước.

Sao cũng được, “kình địch” lớn nhất của cô ở French Open năm nay - cô Gauff đưa ra cảnh báo là đừng nên xem thường sự sa sút của đối thủ: “Tôi luôn nghĩ rằng, nếu ai đó vô địch quá nhiều lần ở một giải đấu, bất kể họ có phong độ nào, họ sẽ tìm ra cách chiến thắng”.

Đ.Hg.