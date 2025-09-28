Hơn 3.000 VĐV thi đấu chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình năm 2025

Hơn 3.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào đã có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thi đấu chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025.

VĐV tham dự nội dung nam chuyên nghiệp tại giải lần này. Ảnh: TUYẾT MINH

Phát biểu khai mạc giải chạy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hòa chung không khí sôi nổi kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2025); 26 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì hòa bình, UBND thành phố long trọng tổ chức chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025. Giải chạy được tổ chức thường niên, đã trở thành phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô, các VĐV của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và VĐV tới từ các tổ chức nước ngoài, các đại sứ quán tại Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức, Tổng biên tập báo Hà Nội Mới – ông Nguyễn Minh Đức cho biết chung kết giải chạy năm nay được tổ chức với sự góp mặt đông đảo VĐV, mang tới cuộc thi đấu hấp dẫn cho người yêu thể thao và chạy bộ tại thủ đô Hà Nội.

Trong buổi sáng 28-9 tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hơn 3.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào đã thi đấu các nội dung theo đăng ký của ban tổ chức. Trong đó, hơn 150 VĐV của 16 đơn vị tham dự hệ nâng cao.

Đối với thi đấu chuyên nghiệp nữ, cự ly 5.250m (3 vòng hồ), HCV là Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), HCB là Ly Ngọc Hà (Bộ đội Biên phòng) và HCV là Lưu Thị Thu (Hưng Yên).

VĐV nữ hệ chuyên nghiệp được trao thưởng. Ảnh: TUYẾT MINH

Thi đấu chuyên nghiệp nam cự ly 8.750m (5 vòng hồ), nhất là Hoàng Viết Vỹ Ly, nhì là Bá Văn Hân, hạng ba là Đào Minh Chí, hạng tư là Trịnh Quốc Lượng, hạng năm là Tòng Văn Hoàn. Năm nay, đơn vị Bộ đội Biên Phòng xếp nhất về thành tích đoàn dành cho khối đồng đội nam mở rộng còn Hưng Yên nhất đồng đội nữ khối mở rộng.

MINH CHIẾN