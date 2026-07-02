HLV Tuchel: Bản sắc của đội tuyển Anh là không chấp nhận thất bại

HLV Thomas Tuchel ca ngợi các tuyển thủ Anh bằng bản lĩnh và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc đã tạo nên màn lội ngược dòng cảm xúc trước CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel tự hào về màn lội ngược dòng cảm cảm xúc của tuyển Anh tại vòng 1/16 World Cup 2026. ẢNH: VTV

“Đội bóng hôm nay không chấp nhận thất bại là kết quả cuối cùng. Họ đơn giản không chấp nhận điều đó, không bao giờ đầu hàng. Đó chính là bản sắc của đội tuyển này. Và với tư cách là một người thầy, được chứng kiến tinh thần đó bên ngoài đường biên thật tuyệt vời”, HLV Thomas Tuchel mở đầu buổi họp báo sau trận đấu tại Atlanta (Mỹ).

Được đánh giá cao hơn CHDC Congo ở vòng 1/8, nhưng tuyển Anh lại nhập cuộc đầy chệch choạc. Ngay phút thứ 7, đại diện châu Phi khiến tất cả bất ngờ khi Brian Cipenga dứt điểm vào góc gần, đánh bại Jordan Pickford, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của tuyển Anh tại World Cup 2026.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, đoàn quân của HLV Tuchel lập tức đẩy cao đội hình để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của CHDC Congo cùng phong độ xuất thần của thủ môn Lionel Mpasi, mọi nỗ lực của Jude Bellingham, Marcus Rashford hay Harry Kane đều bị hóa giải.

HLV Tuchel thừa nhận kết quả sau hiệp 1 không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Theo ông, tuyển Anh mắc sai lầm trong khoảng 15-20 phút đầu khi tổ chức pressing chưa hiệu quả, nhưng càng thi đấu càng kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Sang hiệp 2, nhà cầm quân người Đức liên tiếp điều chỉnh nhân sự, trong đó có việc tung Anthony Gordon vào sân. Những sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả ở phút 75, khi Gordon thực hiện quả tạt để Kane bật cao đánh đầu chéo góc, gỡ hòa 1-1. Chỉ 11 phút sau, từ đường chuyền của chính Gordon, Kane khống chế bóng ở rìa vòng cấm giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương, rồi tung cú sút vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Harry Kane tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng. ẢNH: VTV

Theo HLV Tuchel, tuyển Anh đã thể hiện đúng bản lĩnh của một đội bóng lớn khi vẫn giữ được niềm tin trong hoàn cảnh khó khăn nhất. “Trong lúc cố gắng hỗ trợ và chỉ đạo từ ngoài đường biên, tôi có cảm giác các cầu thủ hoàn toàn thoải mái, không hề lo lắng. Toàn đội không thi đấu với sự sợ hãi mà bằng quyết tâm. Chúng tôi không chấp nhận thất bại và hiểu rằng ở giai đoạn đấu loại trực tiếp của giải đấu, bạn phải tìm ra cách để chiến thắng”, ông nói.

Nhà cầm quân người Đức tiếp lời: “Kane đã có màn trình diễn xuất sắc. Cậu ấy không chỉ là đội trưởng của chúng tôi mà còn biết cách định đoạt trận đấu bằng những pha dứt điểm đẳng cấp. Hôm nay, cậu ấy làm được điều đó 2 lần. Bàn thắng thứ hai rất tuyệt vời và tôi hạnh phúc khi cậu ấy khoác áo tuyển Anh”.

Ngoài việc ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò, HLV Tuchel cũng dành nhiều lời khen đến thủ môn Mpasi. Ông cho rằng thủ thành của CHDC Congo đã có “những pha cứu thua không thể tin nổi”, khiến tuyển Anh phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng.

Ở tứ kết, tuyển Anh sẽ chạm trán chủ nhà Mexico trên sân vận động huyền thoại Azteca. HLV Tuchel đánh giá đây là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất World Cup 2026, đồng thời thừa nhận đội bóng của ông sẽ đối mặt với nhiều thử thách. “Chưa kể độ cao của sân đấu sẽ là một bất lợi rất lớn, bởi chúng tôi không thể thích nghi về mặt thể lực với điều kiện đó chỉ trong 4 ngày. Điều đó đơn giản là không thể”, ông cảnh báo.

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HỮU THÀNH