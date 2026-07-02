WORLD CUP 2026

Harry Kane mất 11 phút để đưa tuyển Anh vào vòng 1/8

SGGPO

Thủ quân Harry Kane đã lập cú đúp chỉ trong 11 phút cuối trận, qua đó giúp tuyển Anh ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1 tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Harry Kane tỏa sáng để mang về chiến thắng đầy cảm xúc cho tuyển Anh. ẢNH: VTV
Harry Kane tỏa sáng để mang về chiến thắng đầy cảm xúc cho tuyển Anh. ẢNH: VTV

Bước vào cuộc so tài tại Atlanta (Mỹ) với vị thế được đánh giá cao hơn, tuyển Anh lại gây thất vọng trong cách tiếp cận trận đấu. Chỉ sau 7 phút, nhà á quân EURO 2024 đã phải nhận bàn thua.

Thoát xuống từ đường chuyền vượt tuyến của Chancel Mbemba, Brian Cipenga khống chế gọn gàng rồi tung cú dứt điểm vào góc gần, đánh bại Jordan Pickford để mở tỷ số cho CHDC Congo. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng của HLV Thomas Tuchel phải vào lưới nhặt bóng tại World Cup 2026.

Sau bàn thua, tuyển Anh kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Jude Bellingham, Marcus Rashford và Harry Kane liên tiếp có cơ hội, song đều không thể đánh bại thủ môn Lionel Mpasi. Người gác đền của CHDC Congo liên tục thực hiện những pha cứu thua xuất sắc, từ cú đánh đầu của Bellingham đến pha volley uy lực của Kane, giúp đại diện châu Phi bảo toàn lợi thế sau hiệp 1.

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Thủ môn Lionel Mpasi đã có hiệp 1 thi đấu xuất sắc. ẢNH: VTV

Sang hiệp 2, tuyển Anh tiếp tục gia tăng sức ép. HLV Thomas Tuchel lần lượt tung Bukayo Saka, Anthony Gordon và Eberechi Eze vào sân nhằm làm mới hàng công. Những sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Gordon mang đến sự đột biến bên hành lang trái nhờ tốc độ và khả năng tạo khoảng trống.

Phút 75, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Từ pha tấn công bên cánh trái, Anthony Gordon thực hiện đường tạt bóng có điểm rơi chuẩn xác để Kane chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu chéo góc. Dù Lionel Mpasi chạm được tay vào bóng, thủ thành của CHDC Congo vẫn không thể cứu thua. Bàn gỡ hòa 1-1 giúp tuyển Anh giải tỏa áp lực sau hơn một giờ thi đấu bế tắc.

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Cựu thủ quân tuyển Anh John Terry ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Kane

Tiếp đà hưng phấn, Kane một lần nữa lên tiếng ở phút 86. Nhận đường chuyền từ tuyến 2 của Anthony Gordon, Kane khống chế bóng ở rìa vòng cấm trong sự áp sát của nhiều hậu vệ đối phương, nhưng vẫn xử lý gọn gàng trước khi tung cú sút cực mạnh đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Đây cũng là pha lập công thứ 5 của Kane tại World Cup 2026, đồng thời ấn định màn lội ngược dòng thắng 2-1 đầy cảm xúc cho tuyển Anh trước CHDC Congo.

Chỉ trong 11 phút cuối trận, Kane đã tạo nên màn trình diễn xuất sắc, xoay chuyển hoàn toàn cục diện để đưa tuyển Anh giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ là đội chủ nhà Mexico.

Trong khi đó, CHDC Congo dù thất bại nhưng màn trình diễn ấn tượng của họ tại World Cup 2026, đặc biệt là ở cuộc so tài với tuyển Anh, xứng đáng nhận về những lời ca ngợi từ người hâm mộ.

HỮU THÀNH

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Lionel Mpasi Brian Cipenga Anthony Gordon Cộng hòa Dân chủ Congo Chancel Mbemba Jude Bellingham World Cup 2026 Thomas Tuchel Eberechi Eze Harry Kane

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