HLV Thạch Bảo Khanh hào hứng trong lần trở lại V-League

Đó là chia sẻ của HLV Thạch Bảo Khanh, thuyền trưởng của PVF CAND, đội bóng thay thế Quảng Nam dự V-League 2025-2026, khi mà mùa giải mới chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ khởi tranh.

HLV Thạch Bảo Khanh với lần thứ hai trở lại PVF trong vai trò thuyền trưởng.

Luôn luôn sẵn sàng

Có lẽ, với HLV Thạch Bảo Khanh, ngày 2-8 vừa qua là ngày khó quên trong sự nghiệp huấn luyện của anh. Buổi sáng hôm đó vẫn như mọi ngày bình thường, tiền vệ số 8 một thời của đội tuyển Việt Nam, lái xe đến Trung tâm PVF, để chuẩn bị cho buổi tập sáng cùng PVF CAND. Khi đó, lãnh đạo đội bóng cho biết, đội vẫn chỉ chơi hạng Nhất và kế hoạch đi Đà Nẵng tập huấn vào ngày 4-8 vẫn giữ nguyên.

Nhưng đến trưa hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập, trở về phòng làm việc, anh nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo, với thông báo rằng đội bóng sẽ lên chơi V-League 2025-2026, thay thế cho Quảng Nam vừa mới rời đi trước đó chưa lâu. Không hề lo lắng, không hề hoang mang, HLV Thạch Bảo Khanh tự tin nhận nhiệm vụ. Khi đó, quân số trong tay anh đang có là 30 người. Nhưng đó là những con người được anh lựa chọn để chuẩn bị cho giải hạng Nhất, khởi tranh vào giữa tháng 9. Còn giờ lên sân chơi V-League, tính ra đội chỉ còn 13 ngày để rà lại lực lượng và tìm kiếm ngoại binh.

HLV Thạch Bảo Khanh vừa mới hoàn thành lớp HLV bằng Pro tại Nhật Bản vào cuối tháng 7 vừa qua

Không gì là không thể

Khi còn nắm Viettel tại V-League 2023 và mùa giải 2023-2024, HLV Thạch Bảo Khanh từng chia sẻ, một đội bóng chuyên nghiệp cần quỹ thời gian 6 tuần để chuẩn bị thể lực, chiến thuật… cho mùa giải mới. Trong khi đó, thời điểm nhận lệnh từ cấp trên tham dự V-League 2025-2026, HLV Thạch Bảo Khanh chỉ còn chưa đến 2 tuần để sẵn sàng cho mùa giải mới, ở một cấp độ mới, thử thách mới. Thế nhưng, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, vị tướng trẻ sinh năm 1979 luôn sẵn sàng đối đầu với thử thách.

Bởi theo như chia sẻ của anh, tính đến thời điểm trái bóng V-League 2025-2026 chính thức lăn, đội bóng của ông cũng đã có được gần 3 tuần chuẩn bị. Thời gian đó không nhiều, nhưng cũng không ít, để anh xây dựng chiến thuật, thể lực cho thử thách ở sân chơi khắc nghiệt như V-League. Vấn đề bây giờ là tìm kiếm được ngoại binh chất lượng, kết hợp với dàn cầu thủ trẻ của đội, PVF CAND sẵn sàng cho thử thách đang chờ đợi phía trước.

HLV Thạch Bảo Khanh không ít lần cùng học trò vào TPHCM nhận giải tại Gala Quả bóng vàng Việt Nam.

Trở lại PVF như trở về nhà

Quay về thời điểm 3 năm trước, khi đó HLV Thạch Bảo Khanh trở thành HLV trưởng của CAND tham dự giải hạng Nhất 2022 khi mùa giải đã đi qua 3 vòng. Bằng kinh nghiệm và sự mát tay của mình, ông đã giúp đội bóng này thăng hạng V.League 2023 cùng ngôi vương giải hạng Nhất năm đó. Tại giải hạng Nhất 2024-2025, HLV Thạch Bảo Khanh trở về mái nhà xưa từ giai đoạn lượt về và giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Hai lần bén duyên với đội PVF, mỗi lần là mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng với sức trẻ, sự nhiệt huyết, cùng kinh nghiệm chuyên môn có sẵn, khi vừa hoàn thành khoá đào tạo HLV Pro do AFC cấp, HLV Thạch Bảo Khanh tự tin sẽ cùng đội nhà thể hiện những gì tốt nhất mà ông đang có trong tay. Chia sẻ sau khi cùng đội đang chuẩn bị cho V-League 2025-2026, HLV Thạch Bảo Khanh cho biết: “Đã là HLV chuyên nghiệp, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống”.

Theo như lịch thi đấu, PVF CAND sẽ có trận đấu mở màn V-League 2025-2026 trên sân nhà vào ngày 17-8, tiếp đón SLNA lúc 18g.

LÊ ANH