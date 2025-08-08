CLB Công an TPHCM xuất quân tham dự mùa bóng 2025-2026

Chiều 8-8, CLB Công An TPHCM đã làm lễ ra mắt, xuất quân tham dự mùa bóng 2025-2026. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của một trong những đội bóng giàu thành tích của bóng đá TPHCM trước đây, và lần trở lại này họ còn mang trên mình sứ mệnh quan trọng. Đó là sớm đưa bóng đá TPHCM trở lại top đầu cũng như góp phần mang lại niềm vui cho người dân TPHCM.

Tập thể CLB Công an TPHCM phất cao ngọn cờ xuất quân, quyết lập thành tích tốt trong mùa giải mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an; Trần Quốc Tuấn - Uỷ viên thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thể thao…

Về phía Công an TPHCM, tham dự có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM, cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo Công an các đơn vị chức năng thuộc CATP. Đặc biệt là sự có mặt của Ban Huấn luyện, vận động viên CLB Bóng đá CATP, Hội Cựu cầu thủ CLB Bóng đá CATP qua các thời kỳ, Hội cổ động viên, các đơn vị tài trợ…

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ xuất quân

Tại buổi lễ, CLB Công An TPHCM đã công bố các chức danh lãnh đạo của CLB cùng thành phần Ban huấn luyện, vận động viên cũng như mục tiêu ở mùa bóng mới. Thành phần Ban huấn luyện của CLB Công an TPHCM gồm 13 người, do ông Lê Huỳnh Đức làm HLV trưởng. Các trợ lý gồm Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng, Châu Trí Cường, Bùi Tuấn Anh… vốn không lạ gì nhau khi đều là cựu cầu thủ đội bóng này và có thời gian đồng hành ở CLB TPHCM. Nay, tất cả cùng sát cánh để đưa CLB Công an TPHCM trở lại với vị thế cao ở bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Được đại diện cho Công an TPHCM thi đấu không chỉ là vinh dự mà còn trách nhiệm cao cả với đội bóng. Toàn đội xin hứa luôn thi đấu với tinh thần cao nhất, phấn đấu đạt thành tích cao nhất để đem vinh quang về cho CLB và thành phố".

Thành phần Ban huấn luyện CLB Công an TPHCM tham dự mùa bóng 2025-2026

Lãnh đạo Công an TPHCM và Sở VH-TT TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các cầu thủ

Đến tham lễ xuất quân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu: “Việc khôi phục, phát triển CLB Công An TPHCM không chỉ góp phần phát triển bóng đá thành phố, mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà, mang lại niềm vui, tinh thần, khí thế mới cho nhân dân thành phố.

Chúng tôi mong rằng đội bóng sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, giữ vững tinh thần thi đấu cao thượng, chuyên nghiệp, xứng đáng là đại diện của thành phố mang tên Bác trên đấu trường thể thao quốc gia; phấn đấu nỗ lực hướng đến một tương lai có những cầu thủ xuất sắc vươn tầm thể thao quốc tế.

Chúc CLB Công An TPHCM thi đấu thành công, vững bước trên hành trình mới, đạt nhiều thành tích nổi bật và để lại dấu ấn vàng son trong lòng người hâm mộ cả nước".

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (áo xanh) và chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo CLB Công An TPHCM

Để tăng thêm sức mạnh cho đội bóng, trong thời gian qua Ban huấn luyện đã chạy đua cùng thời gian để kịp chuẩn bị lực lượng trước thời hạn đóng sổ. Sau khi sàng lọc, đội đã có nhiều cầu thủ nổi bật như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, tiền vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Phạm Văn Luân, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, hậu vệ Lê Quang Hùng… bên cạnh bộ khung cũ từ CLB TPHCM mà đáng chú ý là thủ môn Patrick Lê Giang.

QUỐC CƯỜNG - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG