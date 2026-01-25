HLV Puche tiếc khi Li Hao không được giải thủ môn xuất sắc

Tại lễ trao thưởng sau khi kết thúc trận chung kết U23 châu Á 2026, Ban tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng cá nhân. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ đầu tiên của Đông Nam Á nhận giải Vua phá lưới.

Thủ môn Li Hao để lọt lưới 4 bàn trong trận chung kết. Ảnh: AFC

Bên cạnh giải Vua phá lưới của Nguyễn Đình Bắc, hai giải thưởng cá nhân còn lại đều thuộc về U23 Nhật Bản, đó là Cầu thủ xuất sắc nhất Ryunosuke Sato (Nhật Bản) và Thủ môn hay nhất Rui Araki (Nhật Bản). Cuối cùng là giải phong cách thuộc về U23 Hàn Quốc.

Như vậy, ngoài tấm Huy chương Bạc của ngôi Á quân, U23 Trung Quốc đã không có tên ở các giải thưởng cá nhân, điều đó đã làm cho HLV trưởng đội U23 Trung Quốc Puche tỏ ý không hài lòng. Nhà cầm quân này nhận xét: “Theo quan điểm chuyên môn của tôi, Li Hao mới là thủ môn hay nhất giải. Cậu ấy đã chơi một giải đấu phi thường. Lựa chọn của ban tổ chức thật không thể tin nổi".

Thủ môn Rui Araki chỉ để lọt lưới 1 bàn và được bầu chọn Thủ môn xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC

Li Hao đã có giải đấu thật ấn tượng khi giữ trắng lưới suốt 5 trận đấu từ vòng bảng đến trận Bán kết. Nhưng “cơn mưa” bàn thắng mà anh đón nhận ở trận chung kết đã làm cho số phiếu thuận ở giải thủ môn xuất sắc nghiêng về người gác đền của U23 Nhật Bản. HLV Puche nhận xét thêm là việc đánh giá thủ môn chỉ dựa vào danh hiệu tập thể hoặc số bàn thua là thiếu toàn diện, "Nếu không có Li Hao, chúng tôi không thể vào chung kết", Puche nói.

Thực tế thì U23 Nhật Bản quá mạnh và đồng đều, tài năng của Li Hao cũng khó để cản phá các tình huống dứt điểm cầu môn ở những cự ly, góc sút thuận lợi khi mà hàng thủ của U23 Trung Quốc không còn giữ được sự tập trung. Ở phía ngược lại, thủ môn Rui Araki chỉ để thủng lưới một bàn suốt giải và cùng hàng phòng ngự U23 Nhật Bản tạo niềm tin cho các đồng đội ở các tuyến còn lại.

CAO TƯỜNG