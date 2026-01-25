U23 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á

Các cầu thủ Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh ở VCK U23 châu Á 2026 sau khi giành chiến thắng cách biệt 4-0 trước U23 Trung Quốc trong trận tranh chung kết diễn ra vào tối 24-1 trên sân Prince Abdullah al-Faisal.

U23 Nhật Bản (áo xanh) thắng cách biệt 4-0 trước U23 Trung Quốc trong trận chung kết. Ảnh: AFC

Đội U23 Trung Quốc vốn có hàng thủ tốt nhất giải khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận vừa qua nhờ vào sự chắc chắn của thủ môn Li Hao, nhưng trước sự lấn lướt của các cầu thủ Nhật Bản, mành lưới của họ đã liên tục bị xuyên thủng. Và thậm chí mọi chuyện sớm an bài khi trận đấu trôi qua được 20 phút.

Với đội hình chủ yếu là dàn cầu thủ thuộc lứa U21, Nhật Bản tiếp tục cho thấy họ là tập thể đẳng cấp và mạnh mẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Ngay phút thứ 12, đội U23 Trung Quốc đã nhận bàn thua đầu tiên tại giải từ cú dứt điểm nhanh và chính xác của Yuto Ozeki khi nhận bóng từ đường chuyền ở biên phải. Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua sớm, Trung Quốc lãnh tiếp bàn thua 2-0 vào phút 20, lần này từ cú sút hiểm hóc của Kosei Ogura sau pha phối hợp nhuần nhuyễn như bài tập trước vòng 16m50.

U23 Nhật Bản tiếp tục giữ thế trận lấn lướt nhờ vào sự năng động của hàng công, nhất là bộ đôi Ryunosuke Sato và Yuto Ozeki. Phút 60, Ryunosuke Sato lập công ở bàn nâng tỷ số 3-0 cho Nhật Bản từ chấm phạt 11m. Những nỗ lực của U23 Trung Quốc càng gặp thêm thử thách ở phút 76 khi Ogura ghi bàn thắng thứ 4 sau cú sút sệt từ ngoài vòng 16m50. Bóng không hiểm, nhưng thủ môn Li Hao bị che nên không kịp đổ người cứu thua.

Thắng 4-0, U23 Nhật Bản lần thứ ba vô địch U23 châu Á và trở thành đội đầu tiên bảo vệ danh hiệu tại giải đấu trẻ cấp châu lục. Hạng nhì là U23 Trung Quốc và hạng Ba là U23 Việt Nam.

CAO TƯỜNG