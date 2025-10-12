HLV Masahiko: ‘U17 nữ Việt Nam sẽ cố gắng trong từng trận đấu’

Đó là chia sẻ của HLV người Nhật Bản Masahiko tại buổi họp báo trước thềm vòng loại bảng D vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 diễn ra vào ngày 12-10.

HLV trưởng cùng đại diện cầu thủ các đội tại buổi họp báo.

Ngày 13-10 tại sân Bình Dương (TPHCM), bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 3 đội U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) và U17 nữ Guam. Phát biểu trong buổi họp báo được tổ chức vào trưa 12-10, HLV Okiyama Masahiko của U17 nữ Việt Nam cho biết, ông hài lòng về kế hoạch chuẩn bị vừa qua khi các cầu thủ có cơ hội tiếp cận với nền bóng đá đẳng cấp thế giới là Đức. “U17 Việt nữ Việt Nam đã có cơ hội tốt để tiếp cận nền bóng đá đẳng cấp là Đức, qua đó, học hỏi rất nhiều về tốc độ chiều cao. Chúng tôi đánh giá cao lối chơi của họ. Chuyến tập huấn này giúp cho các cầu thủ học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích”.

HLV người Nhật Bản cho biết, ông không có nhiều thông tin về đối thủ ở lượt đầu tiên là U17 nữ Guam: “Thực tình, BHL không có nhiều thông tin về đối thủ nhưng chúng tôi sẽ vừa thi đấu vừa phân tích đối thủ để có những điều chỉnh thích hợp. U17 nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong từng trận đấu”. HLV Okiyama Masahiko cũng mong muốn khán giả sẽ đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ nữ U17 nữ Việt Nam. “Chúng tôi mong khán giả sẽ đến sân để ủng hộ cho các cầu thủ trẻ. U17 nữ Việt Nam sẽ có gắng để thể hiện lối chơi đẹp mắt và cống hiến cho khán giả những trận cầu hay”, ông Okiyama Masahiko bày tỏ.

HLV Okiyama Masahiko

Có mặt tại buổi họp báo, cầu thủ Trần Thị An cũng cho biết: “U17 nữ Việt Nam đã có nhiều sự cải thiện trong thời gian qua và sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất”.

Về phần mình, HLV U17 nữ Guam – Chyna Ramirez cho biết đây là cơ hội tốt để họ thể hiện. “Vòng loại này là cơ hội tốt để Guam thể hiện, xây dựng bóng đá nữ trẻ của Guam. Thời tiết ở đây khá thuận lợi nên không ảnh hưởng đến các cầu thủ Guam”.

Đánh giá về U17 nữ Việt Nam, thuyền trưởng của U17 nữ Guam cho biết: “Chúng tôi biết đến sự thành công của các đội Việt Nam qua các giải mà họ tham dự. Guam đã chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu trước đối thủ mạnh. Tất nhiên, một đấu pháp hợp lý là điều mà chúng tôi đang tính đến”, bà Chyna Ramirez cho biết.

HLV Okiyama Masahiko và cầu thủ Trần Thị An

HLV U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) Chan Shuk Chi chia sẻ, đội bóng của bà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: “Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã có chuyến tập huấn ngắn ở Thái Lan để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng như ở Việt Nam. Vì thế, các cầu thủ của chúng tôi đang có trạng thái tốt nhất”.

Trận đấu đầu tiên của Vòng loại giải bóng đá U17 nữ châu Á – Bảng D sẽ diễn ra lúc 16g00 ngày mai (13-10) giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Guam trên SVĐ Bình Dương (TPHCM).

ĐOÀN NHẬT