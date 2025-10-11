Vòng loại U17 nữ châu Á 2026: Các đội khách đã đến TPHCM

Cả hai đối thủ mà đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp đón trong khuôn khổ bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2026 đã lần lượt có mặt tại TPHCM vào ngày 11-10.

Đội tuyển U17 nữ Guam tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 11-10, đội tuyển U17 nữ Guam đã có mặt tại TPHCM, chính thức khởi đầu hành trình tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – Bảng D. Đây cũng là đối thủ đầu tiên của đội tuyển U17 nữ Việt Nam trong trận mở màn diễn ra lúc 19g30 ngày 13-10 trên SVĐ Bình Dương.

Tối cùng ngày, đội tuyển U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã đặt chân đến TPHCM sau chuyến bay dài. Theo lịch thi đấu, Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ lần lượt gặp Guam ở lượt trận thứ hai (ngày 15-10), tiếp đó là chủ nhà Việt Nam ở lượt trận cuối cùng (ngày 17-10).

Ngày 12-10, ban tổ chức sẽ tiến hành cuộc họp kỹ thuật và họp báo trước vòng loại, với sự tham dự của đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ban tổ chức địa phương, các đội bóng và trọng tài điều hành giải.

Vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – Bảng D diễn ra từ ngày 13 đến 17-10 tại SVĐ Bình Dương, quy tụ ba đội: Việt Nam, Guam và Hồng Kông (Trung Quốc). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng chung kết.

CAO TƯỜNG