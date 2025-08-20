HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ chuẩn bị hành trình chinh phục SEA Games 33

Không thể tiến vào đến trận chung kết, hay xa hơn là chiếc Cúp vô địch, nhưng những gì mà các cô gái Việt Nam thể hiện ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 cũng đã làm hài lòng người hâm mộ. Đó là sự tập trung, cống hiến xuyên suốt từ đầu đến trận cuối cùng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm tập trung trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 33

Các cầu thủ Việt Nam không hề nản chí sau trận thua U23 Australia ở bán kết mà tiếp tục tập trung, thi đấu đầy quyết tâm trong cuộc so tài với Thái Lan ở trận tranh hạng Ba. Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.

Huỳnh Như đóng góp 1 trong 3 bàn thắng như là một đoạn kết đẹp với cô tại giải lần này khi tiền đạo vốn đóng vai “chim mồi”, thu hút hàng thủ đối phương cũng đã kịp 1 lần ghi tên vào danh sách cầu thủ ghi bàn. Huỳnh Như cùng với Hải Yến, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều… là những trụ cột đã qua ngưỡng của tuổi 30, nên đây cũng là thời điểm mà Ban huấn luyện tính toán về lực lượng kế thừa.

Sau trận tranh hạng Ba, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao nỗ lực của toàn đội tại giải: “Trận thua Australia chỉ là một tai nạn, bởi đối thủ quá mạnh mẽ và có thể hình vượt trội. Nhưng việc chúng ta khiến họ lúng túng trong hiệp 2 là tín hiệu đáng mừng. Ở bất kỳ trận nào, các cầu thủ cũng thi đấu với hơn 100% sức lực, tôi không có gì để phàn nàn”.

Huỳnh Như được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh hạng Ba.

Về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12, HLV Mai Đức Chung cho biết, sau giải đấu Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về CLB thi đấu giải VĐQG. Ban huấn luyện sẽ theo dõi, đánh giá phong độ và tuyển chọn thêm nhân sự, trong đó có thể bổ sung một số gương mặt trẻ từ đội U20 sau khi giải quốc nội kết thúc.

Thời gian qua ông đã thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ vào các chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu và có được những tín hiệu tích cực trong giai đoạn chuyển tiếp này. Ở giải vừa qua, Ngân Thị Vạn Sự đã thể hiện nhiều tiến bộ khi được tung vào đá chính ở những trận đấu quan trọng. Lứa cầu thủ trẻ chúng ta còn có Ngọc Minh Chuyên, Tuyết Ngân vì nhiều nguyên nhân đã vắng mặt ở giải lần này. Đó chính là những tiền đạo tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam.

CAO TƯỜNG