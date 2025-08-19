Đội tuyển nữ U23 Australia lần thứ hai vô địch giải Đông Nam Á

Góp mặt ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á lần đầu tiên vào năm 2008, giải đấu mà các cô gái trẻ Australia đã đăng quang sau khi thắng Việt Nam trong trận tranh chung kết. Tối 19-8, U23 Australia đã lập lại thành tích trên qua chiến thắng 1-0 trước Myanmar trong trận tranh chung kết.

Niềm vui của Futphy sau khi ghi bàn cho đội nhà, Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Khác với cuộc so tài ở vòng bảng, trận đấu mà Myanmar bất ngờ thắng 2-1, các cầu thủ Australia càng đá càng hay và thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận. Myanmar lùi thấp đội hình phòng ngự khá vất vả, nhưng họ cũng thành công sau khi hiệp đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang đầu hiệp 2, Australia tiếp tục giành quyền kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công dồn dập bên phần sân đối phương. Chỉ trong vòng 3 phút ở đầu hiệp hai, xà ngang đã 2 lần cứu thua cho khung thành đội Myanmar.

Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Mãi đến phút 67, U23 Australia đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ pha lập công của Furphy.

Các cầu thủ Myanmar cố gắng dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng sự thua sút về thể hình, thể lực đã không tạo nhiều cơ hội cho Myanmar tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của Australia. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Australia.

