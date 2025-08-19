Đội tuyển U16 nữ Việt Nam đến Indonesia

Sau hành trình di chuyển khá vất vả từ Hà Nội vào sáng 19-8, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã đến Sujakarta vào buổi tối cùng ngày để chuẩn bị tham dự giải U16 nữ Đông Nam Á 2025.

Các cầu thủ trẻ nữ Việt Nam khi đến sân bay Jakarta

Để đến được điểm cuối của hành trình, địa điểm thi đấu là thành phố Sujakarta, thầy trò HLV Okiyama Masahiko trải qua chặng bay quốc tế xuất phát từ Hà Nội đến sân bay Jakarta và chặng bay nội địa trước khi có mặt tại Sujakarta. Sau 12 tiếng di chuyển, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Sujakarta an toàn vào tối cùng ngày.

Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 sẽ khai mạc vào ngày mai (20-8) với lượt đấu đầu tiên bảng A. Là 1 trong 3 đội nằm ở bảng B, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp đội tuyển U16 nữ Campuchia vào lúc 19g30 ngày 21-8 tới. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ thi đấu trận tiếp theo với đội tuyển U16 nữ Myanmar vào ngày 25-8 trước khi khép lại vòng bảng. Các trận đấu bán kết tại giải sẽ diễn ra vào ngày 27-8 và chung kết vào ngày 29-8 tại Indonesia.

Theo kế hoạch, sáng 20-8, đại diện đội tuyển sẽ tham dự họp kỹ thuật trao đổi chuyên môn trước bảng B trong khi HLV Okiyama Masahiko sẽ tham dự họp báo vào buổi chiều cùng ngày. Các cầu thủ U16 nữ Việt Nam cũng sẽ có buổi làm quen sân thi đấu và thời tiết tại Sujakarta vào chiều tối cùng ngày.

Mang theo 23 cầu thủ đi thi đấu sau một tháng chuẩn bị tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Okiyama Masahiko cho biết ông khá hài lòng với đợt tập luyện vừa rồi của toàn đội. Các cầu thủ đã tuân thủ và hoàn thành tốt các giáo án do ban huấn luyện đề ra. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản cũng thể hiện quyết tâm cùng các cầu thủ U16 nữ Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

ĐOÀN NHẬT