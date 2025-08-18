HLV Okiyama Masahiko loại 7 cầu thủ trước khi tham dự giải Đông Nam Á 2025

HLV trưởng Okiyama Masahiko đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ tham dự giải U16 nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 20-8 đến 30-8 tại Indonesia.

U16 Việt Nam sẵn sàng tham dự giải Đông Nam Á

Theo đó, 7 cầu thủ trong tổng số 30 được triệu tập từ danh sách ban đầu không có tên trong danh sách chính thức tham dự giải gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (Ninh Bình), Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Ngọc Như Ý, Nguyễn Thanh Thủy, Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM), Nguyễn Khánh Ly (Thái Nguyên) và Hà Thị Mai Tuyền (Sơn La).

Để chuẩn bị cho giải đấu khu vực, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã có 1 tháng tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 5 trận đấu giao hữu cùng các “quân xanh” là U19 nữ của các đội Hà Nam, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Đánh giá về kết quả chuẩn bị vừa qua, HLV trưởng Okiyama Masahiko cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt theo đúng kế hoạch đề ra. Tôi đánh giá cao đợt tập huấn vừa rồi của đội U16 nữ Việt Nam. Toàn đội đã rất cố gắng, hoàn thành các giáo án mà ban huấn luyện đề ra”.

Sáng 19-8, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ có 2 trận đấu tại vòng bảng gặp các đối thủ Campuchia và Myanmar, lần lượt vào ngày 21-8 và 25-8.

“Chúng tôi có 3 mục tiêu tại giải U16 nữ Đông Nam Á 2025: Chiến đấu hết mình trong mỗi trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng; cải thiện kỹ thuật, thể lực, chiến thuật đồng đội của mỗi cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á tháng 10 tới và mục tiêu cuối cùng là giúp các cầu thủ hiểu được niềm tự hào và trách nhiệm khi là một cầu thủ đội tuyển quốc gia thông qua trải nghiệm tham gia các giải đấu quốc tế ở nước ngoài”, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh.

CAO TƯỜNG