HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng dù đội tuyển nữ Việt Nam thắng CLB nữ TPHCM

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu tập huấn đầu tiên trong giai đoạn 1 chuẩn bị cho SEA Games 33 khi giành chiến thắng 3-2 trước CLB nữ TPHCM.

Đội tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Chia sẻ với phóng viên về kết quả tập luyện của toàn đội qua 2 tuần đầu tiên, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ quốc gia đã khép lại giai đoạn chuẩn bị đầu tiên hướng tới SEA Games 33. Ông đánh giá toàn đội đã nỗ lực tập luyện hết mình, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, khi phải đối mặt với cả mưa lớn và nắng gắt.

HLV Mai Đức Chung nói: “Các bạn ấy đã có một sự cố gắng rất cao. Tinh thần tập luyện của các cầu thủ là điều rất đáng trân trọng, và đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games sắp tới”.

Về mặt chuyên môn, HLV Mai Đức Chung cho biết đội đã có những bước tiến rõ rệt trong việc tăng cường thể lực và cải thiện khả năng phối hợp trên sân. Chiều thứ Bảy vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu tập với CLB nữ TPHCM và giành chiến thắng 3-2. Theo HLV Mai Đức Chung, mục đích của trận đấu là giúp các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và thử nghiệm chiến thuật. Đặc biệt, CLB TPHCM có sự góp mặt của một số cầu thủ nước ngoài, giúp đội tuyển làm quen với lối chơi giàu thể lực – điều cần thiết khi SEA Games 33 có thể xuất hiện các đội sở hữu cầu thủ nhập tịch.

HLV Mai Đức Chung đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam còn phải hoàn thiện nhiều hơn nữa để hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games.

Dù giành chiến thắng, HLV Mai Đức Chung cho rằng đội vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục, nhất là trong khâu chuyền bóng, di chuyển và giao tiếp trên sân: “Chúng tôi còn phải sửa sang nhiều về mặt chiến thuật. SEA Games tới sẽ rất khốc liệt, nên toàn đội phải hoàn thiện hơn nữa trong từng buổi tập”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Đánh giá về nhóm cầu thủ trẻ mới được triệu tập, HLV Mai Đức Chung cho rằng thời gian tập trung còn ngắn nên các em chưa thể hòa nhập hoàn toàn với lối chơi chung và cần thêm thời gian rèn luyện để có thể bắt nhịp với môi trường đội tuyển: “Có những cầu thủ đã lên tuyển 4-5 đợt mà vẫn đang trong quá trình thích nghi. Hy vọng qua đợt tập huấn tới, các em sẽ tiến bộ hơn khi được rèn luyện cùng các chị”.

Với nhóm bảy tuyển thủ đang khoác áo CLB TPHCM I, HLV Mai Đức Chung hy vọng sau khi hoàn thành Cúp C1 châu Á cấp CLB, các cầu thủ này sẽ nhanh chóng hòa nhập và tạo nên sức mạnh tổng thể cho đội tuyển.

ĐOÀN NHẬT