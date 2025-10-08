HLV Kim Sang-sik tôn trọng FIFA, quyết thắng Nepal

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam luôn tôn trọng mọi quyết định của FIFA và chỉ tập trung hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik cùng đội trưởng Đỗ Duy Mạnh quyết tâm giành 6 điểm trước Nepal. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hai trận đấu với Nepal tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, lần lượt trên sân Bình Dương vào ngày 9-10 và sân Thống Nhất sau đó 5 ngày. Hai trận đấu này nhận được nhiều sự chú ý, bởi diễn ra trong bối cảnh đối thủ cùng bảng là Malaysia vừa bị Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt nặng do sử dụng giấy tờ nhập tịch giả cho 7 tuyển thủ tham dự chính hai trận gặp Nepal và Việt Nam hồi tháng 3 và tháng 6-2025. Điều này có thể khiến Malaysia bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam.

Chủ đề về án phạt của đội tuyển Malaysia trở thành tâm điểm trong buổi họp báo trước trận Việt Nam - Nepal trên sân Bình Dương vào chiều 8-10.

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam nêu quan điểm: “Vấn đề của đội tuyển Malaysia sẽ được FIFA xử lý. Tôi và đội tuyển Việt Nam luôn tôn trọng mọi quyết định của FIFA. Tôi cũng không rõ đơn vị tổ chức vòng loại Asian Cup 2027 sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng thế nào, nhưng chúng tôi chỉ muốn tập trung tối đa, hướng đến mục tiêu giành 2 chiến thắng trước Nepal tới đây”.

Phản ứng của HLV Kim Sang-sik về án kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật FIFA đối với đội tuyển Malaysia. CLIP: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik liên tục nhấn mạnh đến việc phải giành 6 điểm tuyệt đối trước Nepal, đồng thời cho rằng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi đã theo dõi Nepal qua băng hình và đặc biệt chú ý đến tiền đạo số 7 (Gillespye Jung Karki - PV), người có thể tạo ra nhiều nguy hiểm. Tôi cũng đã dặn dò các học trò rất kỹ về chiến thuật. Gặp Nepal, chúng tôi cần chuẩn bị lực lượng và cách tiếp cận trận đấu thật tốt”, HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Chiến lược gia sinh năm 1976 tiếp lời: “Trận ngày mai, có lẽ tôi nên giữ một chút bí mật. Đợt tập trung lần này có cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ từ đội U23. Ban huấn luyện đang cố gắng làm sao để họ gắn kết, thi đấu ăn ý với nhau. Tôi tin rằng, lứa cầu thủ này sẽ là bệ phóng tốt, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng”.

HLV Kim Sang-sik dùng từ “thiệt thòi” để lấy làm tiếc về sự vắng mặt của ngôi sao Nguyễn Quang Hải, bởi thủ quân của CAHN có kỹ năng, chân trái khéo léo và khả năng điều bóng tốt. “Đó là một thiệt thòi. Quang Hải có kỹ năng, cái chân trái khéo léo và khả năng điều bóng rất tốt. Tuy vậy, tôi tin Hoàng Đức và Hai Long sẽ chơi tốt ở tuyến giữa”, ông khẳng định.

HLV Kim Sang-sik sẽ tìm cách để trám vào vị trí mà Quang Hải để lại ở đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Kim Sang-sik còn có đội trưởng Đỗ Duy Mạnh. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam phát biểu: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng với chúng tôi. Thời gian qua, toàn đội đã chuẩn bị rất tốt. Hy vọng người hâm mộ tại TPHCM và trên cả nước sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam để toàn đội có thêm sức mạnh chiến đấu”.

Duy Mạnh cũng chia sẻ thêm, thời tiết trong miền Nam có sự khác biệt so với miền Bắc, nhưng các tuyển thủ đã sớm làm quen. “Không có trận đấu nào là dễ dàng cả, và chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt trước Nepal vào ngày mai”, anh khẳng định.

HỮU THÀNH