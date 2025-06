HLV Kim Sang-sik thận trọng khi nói về đội hình gồm 10 cầu thủ nhập tịch của Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đang đi vào những ngày cuối của đợt tập luyện ở trong nước trước khi di chuyển sang Malaysia chuẩn bị cho cuộc so tài với đội chủ nhà tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm rất lớn của ông cùng các học trò ở cuộc so tài này.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẵn sàng cho chuyến làm khách tại Malaysia vào ngày 10-6 tới đây.

HLV Kim Sang-sik cho biết: “Đội tuyển tập trung từ ngày 30-5. Một số cầu thủ của CAHN và Bình Dương lên tập trung muộn khiến khâu chuẩn bị gặp chút khó khăn, nhưng toàn đội đã nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện tinh thần tập luyện rất tốt”.

Liên quan đến ca chấn thương của Công Phượng, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Công Phượng lần đầu được triệu tập dưới thời tôi nhưng không may gặp chấn thương, buộc phải chia tay đội tuyển. Đây là tổn thất lớn bởi kinh nghiệm của cậu ấy rất hữu ích cho trận gặp Malaysia. Tuy nhiên, với 23 cầu thủ còn lại, toàn đội sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới”.

Lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam lấn lướt so với đối thủ, nhưng ông Kim tỏ ra thận trọng trước cuộc so tài lần này qua nhận định: “Theo thông tin chúng tôi nắm được, Malaysia có khoảng 8-10 cầu thủ nhập tịch mới so với giải đấu gần nhất, gây nhiều khó khăn cho công tác phân tích chiến thuật đối thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, phân tích để có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ đều đang nỗ lực tối đa để sẵn sàng cho trận đấu trên sân khách ngày 10-6”.

Đỗ Duy Mạnh đang là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik không quá lo ngại khi thi đấu trên sân Bukit Jalil, vốn được mệnh danh là “chảo lửa” của bóng đá Malaysia. Ông khẳng định: “Chúng tôi đã có trải nghiệm thi đấu dưới áp lực khán giả rất lớn ở sân Rajamangala của Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 vừa qua. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là cầu thủ phải tin tưởng vào bản thân, đồng đội và Ban huấn luyện để vượt qua áp lực, hướng đến kết quả tốt nhất”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia vào sáng 6-6. HLV Kim Sang-sik một lần nữa khẳng định mục tiêu của đội tuyển: “Tất cả các trận đấu đều rất áp lực, nhưng niềm vui sẽ được nhân đôi khi chúng ta vượt qua khó khăn và giành chiến thắng. Tôi luôn tin tưởng các cầu thủ sẽ đoàn kết, nỗ lực để vượt qua thử thách. Dù vòng loại diễn ra theo thể thức lượt đi – lượt về, chúng tôi không muốn đánh rơi bất kỳ điểm số nào và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu tới. Nói chung, chiến thắng luôn là mục tiêu cao nhất của đội tuyển Việt Nam”.

CAO TƯỜNG