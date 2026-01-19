HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu đưa U23 Việt Nam vào chung kết

HLV Kim Sang-sik và thủ môn Trung Kiên tại buổi họp báo.

Mở đầu buổi họp báo, ông Kim nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui và vinh dự khi có mặt ở vòng bán kết. Nhìn lại hành trình từ trận gặp Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia cho đến UAE, các cầu thủ đã phải thi đấu với nhiều đối thủ rất mạnh và trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, ở mọi trận đấu, toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết chiến và sự thông minh trong lối chơi. Đó là lý do U23 Việt Nam có mặt ở đây ngày hôm nay”.

Ông Kim Sang-sik đã có cái nhìn thận trọng khi nói về U23 Trung Quốc: “Ngày mai sẽ là một trận đấu rất khó khăn. U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết nên chắc chắn họ đang có tinh thần và động lực rất cao. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đội sẽ thi đấu dũng cảm, hết mình để hướng tới mục tiêu chiến thắng. Họ có hàng phòng ngự chắc chắn, có thủ môn Li Hao thi đấu rất ổn định và các hậu vệ tập trung cao độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chiến thuật và kịch bản cho trận đấu ngày mai”.

U23 Việt Nam liệu sẽ tái hiện chiến thắng trước U23 Trung Quốc như tại Panda Cup 2025?

U23 Việt Nam đang đến gần với trận chung kết, đồng nghĩa việc cân bằng thành tích của thế hệ U23 tại Thường Châu năm 2018, ông Kim tin tưởng vào chiến thắng của các học trò ở trận Bán kết. Đồng thời nhắc lại trận thắng U23 Trung Quốc ngay tại Thành Đô tại giải giao hữu Panda Cup 2025 vào cuối năm qua để lên tinh thần các học trò.

“Ở giải đấu đó chúng tôi đã chiến thắng 1-0, tôi nghĩ đó cũng là một lý do để các cầu thủ của chúng tôi có sự tự tin trong trận đấu ngày mai. Tôi biết đội tuyển U23 Trung Quốc cũng đã có sự thay đổi ở một vài vị trí so với Panda Cup và đang có tình trạng thể trạng tốt cũng như có quyết tâm lớn ở giải đấu này. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn, chinh phục các thử thách mới. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, để mai thi đấu một cách dũng mãnh nhất và giành chiến thắng”.

Cùng tham dự buổi họp báo, “người nhện” Trần Trung Kiên cũng chia sẻ quyết tâm của U23 Việt Nam: “Trước trận đấu, tinh thần của toàn đội rất tốt, tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của Ban huấn luyện. Cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ”.

CAO TƯỜNG