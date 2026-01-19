Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu đưa U23 Việt Nam vào chung kết

SGGPO

Tại cuộc họp báo trước thềm trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào trưa 19-1, HLV trưởng Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu thử thách mới để hướng đến chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik và thủ môn Trung Kiên tại buổi họp báo.
HLV Kim Sang-sik và thủ môn Trung Kiên tại buổi họp báo.

Mở đầu buổi họp báo, ông Kim nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui và vinh dự khi có mặt ở vòng bán kết. Nhìn lại hành trình từ trận gặp Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia cho đến UAE, các cầu thủ đã phải thi đấu với nhiều đối thủ rất mạnh và trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, ở mọi trận đấu, toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết chiến và sự thông minh trong lối chơi. Đó là lý do U23 Việt Nam có mặt ở đây ngày hôm nay”.

Ông Kim Sang-sik đã có cái nhìn thận trọng khi nói về U23 Trung Quốc: “Ngày mai sẽ là một trận đấu rất khó khăn. U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết nên chắc chắn họ đang có tinh thần và động lực rất cao. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đội sẽ thi đấu dũng cảm, hết mình để hướng tới mục tiêu chiến thắng. Họ có hàng phòng ngự chắc chắn, có thủ môn Li Hao thi đấu rất ổn định và các hậu vệ tập trung cao độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chiến thuật và kịch bản cho trận đấu ngày mai”.

Screenshot (348).png
U23 Việt Nam liệu sẽ tái hiện chiến thắng trước U23 Trung Quốc như tại Panda Cup 2025?

U23 Việt Nam đang đến gần với trận chung kết, đồng nghĩa việc cân bằng thành tích của thế hệ U23 tại Thường Châu năm 2018, ông Kim tin tưởng vào chiến thắng của các học trò ở trận Bán kết. Đồng thời nhắc lại trận thắng U23 Trung Quốc ngay tại Thành Đô tại giải giao hữu Panda Cup 2025 vào cuối năm qua để lên tinh thần các học trò.

“Ở giải đấu đó chúng tôi đã chiến thắng 1-0, tôi nghĩ đó cũng là một lý do để các cầu thủ của chúng tôi có sự tự tin trong trận đấu ngày mai. Tôi biết đội tuyển U23 Trung Quốc cũng đã có sự thay đổi ở một vài vị trí so với Panda Cup và đang có tình trạng thể trạng tốt cũng như có quyết tâm lớn ở giải đấu này. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn, chinh phục các thử thách mới. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, để mai thi đấu một cách dũng mãnh nhất và giành chiến thắng”.

VFF-WM-1-2-2.jpg

Cùng tham dự buổi họp báo, “người nhện” Trần Trung Kiên cũng chia sẻ quyết tâm của U23 Việt Nam: “Trước trận đấu, tinh thần của toàn đội rất tốt, tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của Ban huấn luyện. Cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ”.

Tin liên quan
CAO TƯỜNG

Từ khóa

U23 Trung Quốc Li Hao Đội tuyển U23 Trung Quốc Panda Cup Panda Cup 2025 Saudi Arabia Kim Sang-sik Kyrgyzstan Trần Trung Kiên Quyết chiến

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn