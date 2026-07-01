HLV Kim Chi, Nguyễn Quang Hải theo học lớp HLV bằng A thuộc hệ thống AFC

Khóa học HLV bằng ‘A’ AFC/VFF giai đoạn 1 được khai mạc vào sáng 1-7 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá TPHCM. Khóa học đợt này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 1 đến 14-7-2026.

Có 24 học viên tham dự khóa học lần này.

Khóa học quy tụ 24 học viên là các huấn luyện viên được tuyển chọn từ kỳ kiểm tra đánh giá đầu vào tổ chức tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Đình Huấn, TTK LĐBĐ TPHCM bày tỏ vinh dự khi LĐBĐ TPHCM tiếp tục được LĐBĐ Việt Nam tin tưởng giao đăng cai khóa học. Ông khẳng định đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ, góp phần giúp khóa học đạt kết quả cao nhất, đồng thời chúc các giảng viên và học viên hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

Trong khi đó, Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐ Việt Nam Koshida Takeshi nhấn mạnh đây là khóa học Huấn luyện viên chứng chỉ ‘A’ duy nhất được tổ chức trong năm 2026. Ông cho biết, khác với các khóa học chứng chỉ B và C mang tính phổ cập, khóa học A được thiết kế ở trình độ chuyên môn cao hơn, hướng tới đào tạo đội ngũ huấn luyện viên có đủ năng lực dẫn dắt và phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng chuyên gia oshida Takeshi làm giảng viên của lớp học

Để nâng cao chất lượng đào tạo, LĐBĐ Việt Nam đã lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển chọn đầu vào. Từ 33 ứng viên tham gia, Ban giảng huấn đã lựa chọn 24 học viên xuất sắc nhất tham dự khóa học. Ông Koshida Takeshi kỳ vọng các học viên sẽ đến với khóa học không chỉ vì mục tiêu sở hữu chứng chỉ, mà còn với khát vọng đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao sự đồng hành của giảng viên Lê Huỳnh Đức trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng tới tổ chức khóa học ở tiêu chuẩn cao nhất.

Chia sẻ với các học viên, giảng viên Lê Huỳnh Đức bày tỏ niềm vui khi được trở lại công tác giảng dạy và gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc. Ông cho biết: “Trong bóng đá không có hoàn toàn đúng hay sai, mỗi tình huống đều có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta cùng trao đổi, phân tích để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Tôi hy vọng sau khóa học, tất cả các học viên đều sẽ nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Khóa học quy tụ nhiều huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, từng có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam như HLV Đoàn Thị Kim Chi– Ủy viên Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia, trợ lý Đội tuyển nữ Quốc gia, HLV trưởng CLB nữ TPHCM HLV Châu Trí Cường – Giảng viên thủ môn LĐBĐ Việt Nam, HLV thủ môn CLB Công an TPHCM; HLV Nguyễn Quang Hải – trợ lý HLV CLB Đồng Nai, cùng nhiều huấn luyện viên đang công tác tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp trên cả nước.

Kết thúc giai đoạn 1, các học viên sẽ thực hiện bài thu hoạch, đồng thời hoàn thành các nội dung thực hành trên sân trước khi bước vào giai đoạn 2 của khóa học.

ĐOÀN NHẬT