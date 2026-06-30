Thủ môn Trung Kiên hạnh phúc khi được học hỏi kinh nghiệm cùng các đàn anh

Đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập 3 thủ môn đang đạt phong độ tốt. Ngoài hai thủ môn kỳ cựu Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrick còn có thủ môn trẻ Trung Kiên, vốn có sự tiến bộ nhanh trong thời gian qua.

Thũ môn trẻ Trần Trung Kiên. Ảnh: VFF

Thực sự, thời điểm hiện nay bóng đá Việt Nam đang có nhiều thủ môn giỏi, đạt phong độ tốt để sẵn sàng khoác áo đội tuyển như Filip Nguyễn, Nguyên Mạnh, Đình Triệu… Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau cùng đã chọn ra được 3 cái tên như đã nêu, và ai cũng sẵn sàng để được giao nhiệm vụ bắt chính.

Nhìn vào 3 người “gác đền” hiện tại, Trung Kiên rõ ràng là có tuổi đời trẻ nhất cũng như kinh nghiệm trận mạc chưa bằng hai đàn anh Văn Lâm và Lê Giang Patrick. Anh chia sẻ mình không phải gặp áp lực của việc cạnh tranh vị trí, mà thậm chí học được rất nhiều điều khi tập luyện cùng đội tuyển.

"Tôi cảm thấy được may mắn khi được triệu tập ở đợt tập trung lần này, đặc biệt là học hỏi anh Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang. Tôi cố gắng làm sao tích lũy kinh nghiệm từ các anh để phát triển bản thân nhiều hơn.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ sang tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 14-7. Ảnh: VFF

Tôi nghĩ không có gì phải áp lực cả vì khi ra sân mình cũng cố gắng hết sức. Tôi nghĩ ai được thi đấu cũng được, nhưng quan trọng là tuyển Việt Nam có được kết quả tốt tại ASEAN Cup 2026", Trung Kiên nói.

Ngoài hai đàn anh trên, Trung Kiên còn được nâng cao tay nghề khi trợ lý HLV phụ trách thủ môn ở đội tuyển Việt Nam là Lee Woon Jae,

Về các buổi tập vừa qua, Trung Kiên thừa nhận anh đối đầu với các tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện tại. Không chỉ là Xuân Son hay Đình Bắc mà chân sút nào cũng có sự lợi hại riêng. Thủ thành trẻ này cũng đặc biệt khen ngợi HLV thủ môn đội tuyển Lee Woon Jae - thủ môn huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc với 4 lần tham dự World Cup.

"Tôi làm việc với HLV thủ môn Lee rất là lâu rồi. Sau gần 2 năm gắn bó, tôi thấy thầy rất nhiệt tình và rõ ràng trong việc tập luyện hay lên giáo án, giúp các thủ môn tuyển Việt Nam có thể trạng cũng như trạng thái tốt nhất để thi đấu", Trung Kiên cho biết.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7. Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu ba trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG