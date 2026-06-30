Hậu vệ Đoàn Văn Hậu: “Sức mạnh của đội tuyển gia tăng khi có nhiều cầu thủ nhập tịch”

Đội tuyển Việt Nam đang đi vào những ngày tập luyện cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Hàn Quốc tiếp tục tập huấn từ đầu tháng 7. Trước buổi tập vào ngày 29-6, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ với truyền thông về sự chuẩn bị của đội tuyển cũng như quyết tâm hướng tới giải đấu sắp tới.

Văn Hậu tạo sự an tâm cho HLV Kim Sang-sik trong lần trở lại đội tuyển sau gần 3 năm điều trị chấn thương.

“Đối với tôi, chức vô địch AFF Cup 2018 đã qua khá lâu rồi. Tôi luôn hướng tới tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi được chuẩn bị cho một giải đấu kéo dài như ASEAN Cup. Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là cố gắng giành thành tích cao nhất”, Văn Hậu nói.

Đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại được nâng chất rõ rệt trên các tuyến từ dàn cầu thủ nhập tịch. Chất lượng nâng cao cùng với tính cạnh tranh vị trí cũng thêm quyết liệt. Văn Hậu nhận xét: “Mỗi giai đoạn đội tuyển sẽ có những con người khác nhau. Tôi nghĩ các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn và mang đến thêm những phương án chất lượng. Dù ở thời điểm nào, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn là thi đấu hết mình để giành thành tích cao nhất, mang niềm vui đến cho người hâm mộ”.

Vốn mất gần 3 năm rời xa sân cỏ để điều trị chấn thương, Văn Hậu đã có sự trở lại thật ấn tượng ở giai đoạn hai V-League 2025-2026 và đã được triệu tập vào đội tuyển trong tháng 3-2026. Anh đã nhanh chóng tạo sự tin tưởng với HLV Kim Sang-sik, nhất là có thể thi đấu được nhiều vị trí, hậu vệ biên trái hoặc bó vào trong đá hậu vệ.

Cặp tiền đạo nhập tịch Tài Lộc và Xuân Son được kỳ vọng sẽ bùng nổ tại ASEAN Cup 2026.

“Hiện tại tôi đang có thể trạng rất tốt. Tôi hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, tránh những chấn thương để có thể đồng hành cùng đội tuyển và hướng tới kết quả tốt nhất”, Văn Hậu chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7. Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu ba trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG