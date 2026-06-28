Đỗ Hùng Dũng theo học khóa HLV bằng C

Cùng với nhiều cầu thủ kỳ cựu còn đang thi đấu, cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đã đăng ký theo học khóa HLV chứng chỉ ‘C’ AFC/VFF năm 2026 vừa khai mạc tại Đà Nẵng vào sáng 28-6.

Đỗ Hùng Dũng cùng nhiều cầu thủ kỳ cựu đang còn thi đấu như Văn Thắng, Huy Hùng, Khắc Ngọc... đăng ký tham dự khóa học.

Khóa học đợt này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 tổ chức. Diễn ra từ ngày 28-6 đến 10-7-2026 với sự tham dự của đông đảo học viên là các huấn luyện viên đang công tác tại các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá trên cả nước.

Đảm nhiệm công tác giảng dạy là hai giảng viên giàu kinh nghiệm gồm ông Phan Bá Hùng và ông Nguyễn Lương Phúc. Ông Phan Bá Hùng đã tham gia đội ngũ trợ giảng các khóa đào tạo huấn luyện viên của VFF từ năm 2018, trong khi ông Nguyễn Lương Phúc bắt đầu tham gia công tác giảng dạy từ năm 2025. Cả hai đều sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện thực tiễn, hứa hẹn mang đến cho học viên những kiến thức cập nhật và thiết thực.

Các giảng viên cùng học viên ở buổi làm việc trên sân bóng vào sáng 28-6.

Khóa học năm nay quy tụ nhiều cựu tuyển thủ và cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp, trong đó có Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội, Quả bóng Vàng Việt Nam 2019), Nguyễn Huy Hùng, Lê Văn Thắng, Hồ Khắc Ngọc… Đây đều là những gương mặt từng khoác áo các đội tuyển quốc gia và đang từng bước chuyển hướng sang công tác huấn luyện.

Đại diện đội ngũ giảng viên, ông Phan Bá Hùng chia sẻ niềm xúc động khi có dịp trở lại Đà Nẵng sau nhiều năm gắn bó với môi trường quân đội. Ông cảm ơn sự tin tưởng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3, đồng thời khẳng định sẽ cùng các giảng viên mang đến những kiến thức mới nhất, giúp các học viên nâng cao năng lực chuyên môn. Ông nhấn mạnh, đội ngũ học viên chính là những nhân tố quan trọng trong công tác đào tạo bóng đá trẻ và sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thay mặt các học viên, lớp trưởng Đỗ Hùng Dũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức và Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 đã tạo điều kiện tổ chức khóa học. Anh cho biết phần lớn học viên đều lần đầu tham dự khóa đào tạo huấn luyện viên nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ các giảng viên và Ban tổ chức. Đại diện lớp học cũng cam kết sẽ nỗ lực học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy và hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

Theo kế hoạch, khóa học Huấn luyện viên chứng chỉ ‘C’ AFC/VFF năm 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 10-7, với chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên cơ sở và tạo nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG