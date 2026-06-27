Đăng Khoa lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026

Trong thông báo vào chiều 27-6 của bác sĩ đội tuyển Việt Nam, tình trạng chấn thương của tiền vệ Ngô Đăng Khoa khó kịp phục hồi sớm để cùng đội tuyển chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik đã đồng ý cho cầu thủ này về CLB để tiếp tục điều trị.

HLV Kim Sang-sik chào đón Đăng Khoa hôm đội tuyển hội quân.

Ngô Đăng Khoa gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại câu lạc bộ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày tập trung vừa qua cùng đội tuyển, Đăng Khoa không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ tập hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Chấn thương đã làm cho Đăng Khoa chưa có buổi tập nào củng với đội tuyển.

Trưa 27-6, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, Ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển vì chấn thương, việc được triệu tập lần này vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của cầu thủ trẻ mới 19 tuổi này.

Như vậy, quân số đội tuyển chỉ còn 27 cầu thủ. Một cầu thủ khác cũng đang chấn thương nhẹ trong thời gian qua là Duy Manh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà băng thủ quân đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này được trao cho Quang Hải qua thông báo gần đây từ đội tuyển Việt Nam

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