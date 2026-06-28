Nam Định thanh lý hàng loạt ngoại binh

Đội bóng thành Nam đã khép lại mùa giải 2025-2026 với kết quả không như ý khi không tiến xa ở Cúp C1 Đông Nam Á, bị loại khỏi Cúp Quốc gia và không bảo vệ ngôi vô địch V-League. Mới đây lãnh đạo đội bóng này đã tiến hành thanh lý nhiều ngoại binh trước thềm mùa bóng mới.

Một loạt ngoại binh được CLB Nam Định thanh lý hợp đồng.

Cụ thể, CLB Nam Định đã chia tay 5 ngoại binh Brenner, Akolo, Lucas Alves, Mahmoud Eid và Mitchell Dijks. Việc thanh lý hàng loạt ngoại binh để cân đối lại trước thềm mùa bóng mới cũng không là bất ngờ. Nếu tham dự đấu trường Đông Nam Á và châu Á, các CLB được đăng ký nhiều suất ngoại binh để tham dự song song đấu trường trong nước và quốc tế. Nhưng mùa tới Nam Định chỉ còn tranh tài ở V-League và Cúp Quốc gia nên trở lại với khung 4 ngoại binh như quy định ở V-League.

Đến nay, Nam Định còn giữ 3 ngoại binh gồm: Caio Cesar, Romulo và Lu Samba. “Bộ tham mưu” đội bóng này sẽ tìm thêm 1 ngoại binh để đăng ký cho mùa bóng mới. Thực lực của Nam Định vốn rất mạnh, một trong những nguyên nhân sa sút ở mùa vừa qua là những biến động liên tục ở ghế HLV trưởng.

Mặt sân Thiên Trường được cải tạo trước mùa bóng 2026-2027.

Đến ngày khép lại thị trường chuyển nhượng cầu thủ cho mùa bóng mới, Nam Định sẽ có thêm những bổ sung cầu thủ trong nước. Nhưng khả năng sẽ không là những hợp đồng “bom tấn” như những mùa bóng trước mà chủ yếu lấp vào những vị trí cần thiết. Theo kế hoạch, đội sẽ trở lại tập trung vào giữa tuần sau.

Để chuẩn bị cho mùa bóng 2026-2027, mới đây đơn vị quản lý của CLB Nam Định cũng tiến hành sửa chữa, nâng cấp sân vận động Thiên Trường. Trong đó mặt sân Thiên Trường dù được VPF vinh sân là “Sân có mặt cỏ đẹp nhất” mùa bóng 2025-2026

QUỐC CƯỜNG