Bóng đá trong nước

CLB nữ TPHCM năm thứ ba liên tiếp dự đấu trường châu Á

SGGPO

AFC Women's Champions League 2026-2027 sẽ chính thức khởi động vào ngày 2-7 qua lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho vòng sơ bộ.

CLB nữ TPHCM hai năm liên tiếp góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp tại đấu trường châu Á. Ảnh: HCMC Women's FC
CLB nữ TPHCM hai năm liên tiếp góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp tại đấu trường châu Á. Ảnh: HCMC Women's FC

Buổi lễ bốc thăm cho vòng sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 2-7 tại trụ sở của LĐBĐ châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur, Malaysia. Giải lần này ghi nhận số lượng câu lạc bộ tham dự đông nhất từ trước đến nay với 30 đội tranh tài. Trong đó, 24 câu lạc bộ có hạng thấp nhất sẽ được chia thành sáu bảng 4, thi đấu theo hình thức đá vòng tròn ở 1 địa điểm từ ngày 17–23 tháng 8.

Kết thúc vòng sơ bộ, 6 đội đầu bảng sẽ lọt tiếp vào vòng trong, tham dự vòng chung kết cùng 6 đội được vào thẳng gồm: Naegohyang (CHDCND Triều Tiên), Melbourne City FC (Australia), Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc), INAC Kobe Leonessa (Nhật Bản), Bắc Kinh Jingtan FC (Trung Quốc) và CLB TPHCM.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp CLB nữ TPHCM vinh dự đại diện Việt Nam tham dự đấu trường châu Á nhờ vào thành tích vô địch quốc gia 2025. Hai lần trước, Huỳnh Như và các đồng đội đều vượt qua vòng bảng, sau đó không thể gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Đoàn quân của HLV Kim Chi đang có phong độ rất tốt khi vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Quốc gia và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sau 3 vòng đấu.

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AFC phân nhóm hạt giống vòng sơ loại trước khi tiến hành bốc thăm. Ảnh: Aseanfootball
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