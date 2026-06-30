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Vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2026: TPHCM I giữ vững ngôi đầu

SGGPO

Trận đấu sớm của vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra vào chiều 29-6 giữa TPHCM I và Hà Nội I khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về các nhà ĐKVĐ TPHCM I.

Vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2026: TPHCM I giữ vững ngôi đầu

Đây cũng là hai đội bóng tranh chấp chức vô địch suốt nhiều năm qua. Lợi thế sân nhà giúp đại diện Thủ đô thi đấu hứng khởi trong quãng thời gian đầu trận. Hà Nội I chơi tự tin và tạo thế trận khá tốt trước TPHCM I ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đã tạo ra được cơ hội nguy hiểm nhưng lại chưa thể tận dụng tốt. Lần lượt Ngân Thị Vạn Sự và Biện Thị Hằng sở hữu những cú dứt điểm tốt nhưng không đủ để có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Sau nửa hiệp đầu ở tập trung xây dựng hệ thống phòng ngự, đội TPHCM I dần lấy lại thế trận và tạo được một số cơ hội nhưng Phan Thị Trang hay K’Thủa đều không kết thúc thành công.

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Trận thắng giúp Huỳnh Như và các đồng đội giữ vững ngôi đầu bảng sau 3 trận đấu.

Sang hiệp 2, TPHCM I dần đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng có bàn thắng dẫn trước ở phút 53. Cú dứt điểm của Ngọc Trâm đưa bóng đi dội xà ngang khung thành của Hà Nội I, sau tình huống lộn xộn, Cù Thị Huỳnh Như băng vào đánh đầu nối mở tỉ số trận đấu cho TPHCM I. Đây có thể xem là bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu. Bàn thắng này mở ra thế trận có lợi hơn cho cô trò HLV Kim Chi.

Càng về cuối trận, đội TPHCM I lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỉ số. Họ vượt qua được những thời điểm nhạy cảm và giữ vững 3 điểm cùng tỉ số 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Lịch thi đấu ngày 30-6

16 giờ, sân Hà Đông: Hà Nội II – TPHCM II

18 giờ, sân Cửa Ông: Phong Phú Hà Nam – Than KSVN

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QUỐC CƯỜNG

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