Than Khoáng sản Việt Nam thua trận thứ hai

Vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khép lại vào tối 30-6 với hai trận đấu muộn. Đáng chú ý là các cô gái Than KSVN vẫn chưa tìm được điểm nào khi trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Hà Nam.

TPHCM II bất phân thắng bại cùng Hà Nội II.

Phong Phú Hà Nam tiếp đón Than KSVN với quyết tâm giữ chiến thắng ở lại sân nhà. Ngay ở phút thứ 4, từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh trái, Lưu Hoàng vân tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Than KSVN và mở tỷ số trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, Phong Phú Hà Nam vẫn chơi phòng ngự phản công đầy thuyết phục. Than KSVN rất nỗ lực nhưng chưa tìm được đường vào khung thành đối phương. Đến phút 40, vẫn là Hoàng Vân chọc khe rất hay để Tạ Thị Thủy dứt điểm kỹ thuật nhân đôi cách biệt. Phút 43, Than KSVN có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số nhưng Trúc Hương đá hỏng phạt 11m để khép lại hiệp đầu với chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, chính Trúc Hương kịp chuộc lỗi với bàn thắng ở phút 74 nhưng như thế là không đủ để Than KSVN giành lại ít nhất 1 điểm. Chung cuộc, Than KSVN nhận thất bại 1-2 trước Phong Phú Hà Nam.

Than KSVN chưa có điểm nào sau 2 trận đấu.

Trên sân Hà Đông, cuộc đọ sức giữa Hà Nội II và TPHCM II diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều muốn có được chiến thắng và sẵn sàng chơi tấn công cống hiến cho người hâm mộ qua dàn cầu thủ trẻ của đôi bên.

Phút 16, nhận đường chuyền rất hay của đồng đội, Hoàng Thị Nương thoát xuống và tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho TPHCM II. Bất ngờ để thua, Hà Nội II tràn lên tấn công và liên tục đưa bóng vào vòng cấm địa của đối phương. Phút 20, thủ môn bên phía TPHCM II mắc sai lầm, Thanh Thảo băng vào dứt điểm ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nội II vẫn nỗ lực có thêm bàn thắng nhưng bất thành.

Sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhiều cơ hội nhưng các chân sút đôi bên lại phung phí và không thể tận dụng. Về cuối trận đấu, khi sai lầm xuất hiện ở hàng thủ nhiều hơn, họ vẫn chưa thể ghi bàn. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 và đây cũng là điểm số đầu tiên của Hà Nội II và TPHCM II.

Kết thúc lượt trận thứ 3, TPHCM I tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm. Theo sau là Hà Nội I với 6 điểm. Khá bất ngờ khi Than KSVN chưa có điểm nào tạm đứng cuối bảng.

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