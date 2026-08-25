HLV đội Thái Lan căn dặn kỹ học trò ở buổi tập làm quen sân Mỹ Đình

16 giờ ngày 25-8, đội tuyển Thái Lan có buổi tập làm quen sân thi đấu Mỹ Đình, một ngày trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan tập làm quen sân thi đấu Mỹ Đình (ẢNH: HỮU THÀNH)

Đây là buổi tập duy nhất của thầy trò HLV Anthony Hudson trong thời gian lưu trú tại Hà Nội, sau khi “Voi chiến” đã có 2 ngày tập luyện tại Bangkok và đến tối muộn 24-8 mới sang Việt Nam.

Trong 15 phút đầu các phóng viên được phép tác nghiệp, HLV Anthony Hudson dành gần 5 phút để trò chuyện, căn dặn các học trò. Nhà cầm quân người Anh liên tục trao đổi với các tuyển thủ, đặc biệt chú ý đến nhóm cầu thủ trẻ.

Sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi, ông Anthony hiểu rằng điều quan trọng lúc này không chỉ là điều chỉnh chiến thuật mà còn phải vực dậy tinh thần toàn đội trước thử thách rất lớn tại Mỹ Đình.

Theo điều lệ ASEAN Cup 2026, bàn thắng sân khách không được áp dụng. Vì thế, Thái Lan buộc phải thắng với cách biệt hai bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng đối với đội hình trẻ của “Voi chiến”, nhất là khi họ phải thi đấu trên sân khách và đối đầu một đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn.

“Áp lực ở trận đấu ngày mai là rất lớn khi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách, đối đầu với đội tuyển Việt Nam có thủ môn rất xuất sắc. Tôi muốn các cầu thủ trẻ của mình thể hiện được bản lĩnh”, HLV Anthony Hudson chia sẻ ở buổi họp báo trước trận vào trưa cùng ngày.

HLV Anthony Hudson căn dặn kỹ các tuyển thủ Thái Lan trong buổi tập cuối cùng (ẢNH: HỮU THÀNH)

Sau phần trao đổi với HLV trưởng, các cầu thủ Thái Lan bắt đầu khởi động và bước vào những bài tập chuyên môn. Buổi tập kéo dài khoảng một giờ, kết thúc lúc 17 giờ trong cơn mưa nhỏ.

Sân Mỹ Đình không xa lạ với một số tuyển thủ giàu kinh nghiệm của Thái Lan như Sarach Yooyen, Pansa Hemviboon hay Pokklaw Anan.

HLV Anthony cũng kỳ vọng nhóm cựu binh sẽ hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ thể hiện được bản lĩnh và “chiến đấu hết mình” ở trận tái đấu diễn ra vào lúc 20 giờ tối 26-8.

HỮU THÀNH