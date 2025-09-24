HLV Đinh Hồng Vinh làm Chủ tịch CLB Quy Nhơn United

Ông Đinh Hồng Vinh, trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam, vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch đội hạng Nhất Quy Nhơn United.

Ông Đinh Hồng Vinh (áo xanh), trợ lý của HLV Kim Sang-sik, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quy Nhơn United

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng cho hành trình tái thiết Quy Nhơn United, sau khi CLB này phải xuống thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Tân Chủ tịch Đinh Hồng Vinh của Quy Nhơn United chia sẻ: “Được trở về quê hương để đóng góp cho đội bóng là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Đây là một hành trình nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ cùng tập thể nỗ lực hết sức để xây dựng đội bóng chuyên nghiệp, đoàn kết, có lối chơi bản sắc và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ”.

Ông Đinh Hồng Vinh sinh ra ở Bình Định, là cựu cầu thủ HAGL. Sau đó, ông chuyển sang công tác đào tạo trẻ tại các đội U16, U19 và U23 Việt Nam, đồng thời là thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024.

Ông Đinh Hồng Vinh gặp lại đồng đội Trịnh Duy Quang trong màu áo Quy Nhơn United

Trong giai đoạn HLV Kim Sang-sik dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026 hồi tháng 9-2025, trợ lý Đinh Hồng Vinh đã tạm quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có 2 trận giao hữu với Nam Định và CAHN nhằm rà soát lực lượng.

Ngoài kinh nghiệm cầm quân, ông Đinh Hồng Vinh từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại đội Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là CLB TPHCM), đồng thời là Giám đốc điều hành Học viện Juventus Việt Nam. Những kinh nghiệm từ ông được kỳ vọng sẽ giúp Quy Nhơn United xây dựng mô hình phát triển bền vững, vừa chú trọng chuyên môn, vừa phát triển đào tạo trẻ.

Nhưng trước mắt, tân Chủ tịch Đinh Hồng Vinh sẽ hỗ trợ ê kíp huấn luyện của Quy Nhơn United cố gắng vượt qua giai đoạn khởi đầu mùa giải 2025-2026 đầy khó khăn. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã thua Long An tại Cúp quốc gia và gần nhất bị Đại học Văn Hiến cầm hoà trên sân nhà tại vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia. Vòng tiếp theo, Quy Nhơn United hành quân ra sân Cẩm Phả để làm khách của Quảng Ninh.

HỮU THÀNH