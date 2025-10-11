Hendrio đến gần với đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip, một chân sút khác đang đến gần với đội tuyển Việt Nam, đó là tiền đạo Hendrio với tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên.

Đỗ Hoàng Hên hy vọng sẽ sớm khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Nếu không có gì thay đổi, Đỗ Hoàng Hên sẽ có thể chính thức ra mắt Hà Nội FC với tư cách cầu thủ nhập tịch ngay từ giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026. Đội bóng thủ đô đang hy vọng các thủ tục sẽ sớm hoàn tất từ trước vòng 7 V-League 2025-2026 gặp Ninh Bình ngày 18-10. Đó cũng sẽ là món quà dành cho tân HLV Harry Kewell.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam khả năng sẽ có cặp tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên trong cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia vào tháng 3-2026, trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Còn hiện tại, Hoàng Hên chưa thể khoác áo đội tuyển Việt Nam do phải đến tháng 12-2025, cầu thủ này mới đủ 5 năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam, mới đủ tiêu chuẩn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo dạng nhập tịch.

Màn thể hiện đáng lo ngại của các chân sút nội đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, kể cả trận gặp Nepal mới đây càng làm người hâm mộ trông mong vào khả năng sớm bình phục chấn thương của Xuân Son. Nay, nếu có thêm Đỗ Hoàng Hên thì sẽ định hình cặp “sát thủ” được mong đợi.

CAO TƯỜNG