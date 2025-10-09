Harry Kewell muốn biến áp lực thành động lực ở Hà Nội FC

HLV Harry Kewell thừa nhận sức ép khi dẫn dắt đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam, nhưng coi đó là động lực để xây dựng hình ảnh và lối chơi mới cho Hà Nội FC

Tân HLV Harry Kewell của Hà Nội FC trong ngày ra mắt. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 10-9, Hà Nội FC chính thức ra mắt HLV Harry Kewell. Hợp đồng của đôi bên không được công bố nhưng cựu danh thủ Australia thể hiện sự hào hứng khi bắt đầu hành trình ở V-League, đồng thời thẳng thắn nói về áp lực và tham vọng của đội bóng thủ đô.

“Đây không phải công việc dễ dàng, nhưng tôi thích cảm giác tận hưởng áp lực. Khi dẫn dắt một CLB như Hà Nội, tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất. Áp lực sẽ cho tôi thêm động lực”, HLV sinh năm 1978 chia sẻ.

Kewell có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng khi từng khoác áo Leeds United, Liverpool, dự hai kỳ World Cup và giành Champions League 2005. Trên ghế huấn luyện, ông từng làm việc ở Anh, Scotland và đưa Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) vào chung kết AFC Champions League.

Tuy nhiên, Hà Nội FC là môi trường đặc biệt. Đây là đội bóng nhiều lần vô địch V-League, luôn đặt mục tiêu cao nhất ở bất kỳ đấu trường nào mà họ tham dự. “Ngay lần đầu nói chuyện với lãnh đạo, tôi cảm nhận rõ tham vọng. Họ không chỉ muốn thắng mà còn muốn gìn giữ bản sắc. Điều đó khiến tôi phấn khích nhưng cũng tạo sức ép. Tôi hiểu CLB luôn kỳ vọng danh hiệu và sẵn sàng chấp nhận thử thách đó”, ông nói.

Ban lãnh đạo Hà Nội FC đặt nhiều kỳ vọng vào tân HLV Harry Kewell. ẢNH: TÂM HÀ

Tân HLV của đội bóng thủ đô cho biết đã nghiên cứu kỹ đội bóng trước khi nhận lời. Trong buổi họp đầu tiên, ông đưa ra ba nguyên tắc then chốt đó là rõ ràng thông điệp, phát huy tối đa cầu thủ hiện có và xây dựng lối chơi phù hợp.

“Mọi đội bóng đều muốn chơi bóng đẹp như Liverpool hay Man City, nhưng cần thời gian. Tôi muốn dựa trên những con người mình đang có, hướng dẫn họ cách thích ứng và đạt hiệu quả cao nhất”, HLV Harry Kewell nhấn mạnh.

Sau hơn một năm không cầm quân, Kewell khẳng định vẫn liên tục học hỏi, nghiên cứu và quan sát các giải đấu lớn. “Một HLV không bao giờ ngừng làm việc, kể cả khi không trực tiếp dẫn dắt. Gia đình vui vì tôi có thời gian ở bên, nhưng bóng đá luôn là đam mê”, ông chia sẻ.

Ở tuổi 46,HLV Harry Kewell tin kinh nghiệm cầu thủ và HLV giúp ông hòa nhập nhanh: “Tôi thật sự vinh hạnh khi làm việc tại CLB giàu thành tích nhất Việt Nam. Tôi cảm nhận tình yêu bóng đá của người dân nơi đây ngay cả khi đi trên phố. Tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để mang đến sự tôn trọng và quyết tâm cho tập thể”.

Về phía lãnh đạo, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh: “Hình ảnh và thương hiệu của HLV Harry Kewell không cần bàn cãi. Ông từng đưa Yokohama F. Marinos vào chung kết AFC Champions League. Đây là quyết định quan trọng, giúp chúng tôi thu hút thêm nhân tài và mở rộng hợp tác quốc tế”.

HLV Harry Kewell sẽ có trận ra mắt trên sân nhà khi Hà Nội tiếp Ninh Bình ngày 18-10 tại vòng 7 V-League 2025-2026. Với triết lý rõ ràng, kinh nghiệm quốc tế và tinh thần sẵn sàng đối mặt áp lực, ông được kỳ vọng mang đến luồng gió mới cho đội bóng thủ đô.

Tin liên quan Cựu danh thủ Harry Kewell dẫn dắt Hà Nội FC

HƯƠNG NGUYỄN