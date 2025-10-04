Cựu danh thủ Harry Kewell dẫn dắt Hà Nội FC

Tiếp tục điều chỉnh ghế HLV trưởng, ngày 4-10, Hà Nội FC đã chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool giữ cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thủ đô.

Harry Kewell gia nhập Hà Nội FC

Có thể xem đây là hợp đồng sáng giá nhất từ đầu mùa ở ghế HLV trưởng CLB tại V-League 2025-2026. Với Hà Nội FC, đây là lần thứ hai họ điều chỉnh ghế HLV trưởng từ đầu mùa. Trước đó, giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi tạm dẫn dắt đội bóng này thay cho HLV đồng hương Teguramori.

Huấn luyện viên Harry Kewell, sinh năm 1978, là cái tên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp quốc tế, huyền thoại bóng đá Australia có 56 lần khoác áo ĐTQG, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp CLB, Harry Kewell nổi danh giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, từng giành danh hiệu UEFA Champions League 2004/2005 và FA Cup 2005/2006.

Sự xuất hiện của Harry Kewell hy vọng sẽ sớm ổn định khu kỹ thuật Hà Nội FC

Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017, khi dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2022, ông gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023/2024.

Với Hà Nội FC, việc bổ nhiệm huấn luyện viên Harry Kewell được xem như thông điệp mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn, bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của CLB bóng đá Hà Nội.

Trận Hà Nội FC thắng Đà Nẵng 2-0 ở vòng 6 V-League 2025-2026.

Harry Kewell, một tên tuổi lớn từng nổi danh ở giải Ngoại hạng Anh, từng tranh tài ở đấu trường World Cup, đến Hà Nội, đó cũng là minh chứng cho sức hút và khát vọng vươn mình của CLB bóng đá Hà Nội. Đây là bước nền để CLB bóng đá Hà Nội xây dựng bản sắc hiện đại, vươn ra châu lục.

Sau 3 trận đấu tạm quyền dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội, ông Yusuke Adachi sẽ trở lại vị trí Giám đốc kỹ thuật. Chuyên gia người Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai các định hướng đã đề ra cho đội I cũng như các tuyến trẻ thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội.

CAO TƯỜNG