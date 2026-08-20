Golfer Nguyễn Anh Minh và 4 đồng đội tranh tài tại Giải Asia-Pacific Amateur Championship 2026

Nguyễn Anh Minh sẽ có cơ hội thi đấu giải Asia-Pacific Amateur Championship 2026 tại New Zealand (Ảnh: VGA)

Năm nay, Nguyễn Anh Minh là một trong 5 golfer của Việt Nam được Ban tổ chức trao suất tham dự Giải Golf Asia-Pacific Amateur Championship 2026.

Chương trình thi đấu của giải diễn ra ở New Zealand từ ngày 29-10 tới 1-11. Ngoài Anh Minh, đại diện cho golf Việt Nam còn có Lê Khánh Hưng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hòa.

Cách đây 1 năm, Việt Nam đã có Lê Khánh Hưng và Nguyễn Đức Sơn góp mặt giải Asia-Pacific Amateur Championship 2025. Kết thúc thi đấu, Lê Khánh Hưng đạt tổng điểm -11 để đứng hạng T5. Cùng ở giải, Nguyễn Đức Sơn chỉ đạt vị trí T42 (điểm +7).

Nguyễn Anh Minh từng tham dự giải đấu này vào năm 2024. Khi đó, nam tuyển thủ của golf Việt Nam đứng hạng T19 chung cuộc khi có kết quả điểm chung cuộc +1.

Vừa qua, Nguyễn Anh Minh là đại diện duy nhất của golf Việt Nam đã tranh tài ở Giải U.S. Amateur Championship 2026 trên toàn nước Mỹ. Đáng tiếc, Anh Minh không vượt qua cắt loại (cut-off) và có hạng 116 chung cuộc.

Giải Asia-Pacific Amateur Championship 2026 sẽ diễn ra 4 vòng với tổng 72 hố. Sau 36 hố của 2 vòng đầu tiên, Ban tổ chức sẽ cắt loại chuyên môn để chọn golfer có kết quả tốt nhất trao suất đi tiếp.

Hiện tại, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Khánh Hưng là những tuyển thủ được đội tuyển golf Việt Nam lựa chọn tham dự kỳ ASIAD 20 trong tháng 9 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN